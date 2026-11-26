La Superintendencia Nacional de Salud abrió 89 investigaciones administrativas contra diferentes actores del sistema por presuntos incumplimientos que habrían afectado la atención y el acceso de los pacientes a los servicios médicos. Las actuaciones, adelantadas entre el 7 de agosto y el 13 de noviembre de 2026, hacen parte de una estrategia para fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control de la entidad.

Entre las principales causas de las investigaciones se encuentran las demoras en la entrega de medicamentos e insumos, la atención inoportuna, las dificultades para acceder a consultas especializadas, el incumplimiento de fallos de tutela y las deficiencias en la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de los usuarios.

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Del total de investigaciones abiertas, 38 corresponden a EPS, 24 a prestadores de servicios de salud y 27 a otros actores del sistema, entre ellos operadores logísticos, gestores farmacéuticos, entidades territoriales, generadores y recaudadores de recursos.

La entidad también reportó la expedición de 112 decisiones administrativas durante el mismo periodo. De estas, 28 terminaron en multas económicas que ascienden a $11.892 millones, mientras que otras 57 correspondieron a amonestaciones escritas y 27 a decisiones de cierre o archivo de actuaciones administrativas.



La Supersalud explicó que estas medidas hacen parte de un plan de contingencia implementado tras encontrar, al inicio de la actual administración, 512 procesos administrativos pendientes de trámite y en riesgo de quedarse sin decisión por el tiempo transcurrido sin actuaciones procesales.

Ante esta situación, se priorizaron los expedientes, se reactivaron los trámites y se avanzó en la resolución de los casos acumulados, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la entidad frente a posibles incumplimientos de los diferentes actores del sistema de salud.