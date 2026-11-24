La Superintendencia Nacional de Salud puso en marcha nuevas jornadas de conciliación de cartera entre EPS e IPS y otros actores del sistema, con el propósito de establecer con mayor precisión el estado de las obligaciones financieras y avanzar en la depuración de las cuentas pendientes de pago.

Las jornadas comenzaron este 24 de noviembre en Bogotá, Meta y Huila, donde se adelantan mesas de trabajo para revisar las cuentas por cobrar y por pagar, identificar posibles diferencias entre los registros de las entidades y consolidar información confiable sobre las deudas que existen entre los diferentes actores del sector.

Salud. Foto: UNAL.

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La estrategia ya presenta resultados en otras regiones del país. De acuerdo con el balance de la Supersalud, con corte al 23 de noviembre, las mesas de conciliación que se desarrollan en el archipiélago de San Andrés y en Chocó han permitido avanzar en la revisión de cartera entre 12 EPS y 26 IPS, por un valor superior a los 311.000 millones de pesos.

Este ejercicio busca que las entidades involucradas tengan claridad sobre los montos adeudados, las obligaciones pendientes y las diferencias que puedan existir en sus registros contables. La depuración de estas cuentas es uno de los pasos para conocer la dimensión real del pasivo financiero que enfrenta el sistema de salud.



De manera paralela, la Superintendencia activó la Red Nacional de Controladores, una estrategia que reúne a diferentes organismos del Estado para fortalecer la vigilancia sobre los recursos públicos destinados al sector salud.

En esta iniciativa participan el Ministerio de Salud y Protección Social, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

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La articulación institucional pretende facilitar el intercambio de información, unificar criterios de seguimiento y mejorar el control sobre el manejo de los recursos. También busca que las entidades tengan una visión más completa de las obligaciones financieras que existen entre EPS, hospitales y clínicas.