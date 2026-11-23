Con la llegada de la inteligencia artificial (IA), esta herramienta se ha incorporado a la vida cotidiana de miles de personas. Muchos la utilizan para pedir consejos sobre situaciones del día a día e incluso para contarle anécdotas y recibir recomendaciones sobre cómo actuar en diferentes circunstancias.

No obstante, una práctica comenzó a alertar a los expertos: el uso de la IA como herramienta de orientación médica y para automedicarse siguiendo sus indicaciones, una conducta que podría generar complicaciones de salud.

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De acuerdo con Doctoralia, plataforma de servicios de salud que utiliza tecnología, tomar medicamentos sin una valoración profesional puede representar un riesgo, ya que algunos fármacos cumplen funciones diferentes y son los especialistas quienes deben realizar un diagnóstico para determinar cuál es el tratamiento adecuado.

Medicamentos // Foto: Unplash

“El riesgo está en preguntar: ‘¿Este antibiótico me sirve para este dolor?’. Eso no equivale a una consulta, porque una inteligencia artificial no puede realizar un examen físico, no puede saber a ciencia cierta si estamos hablando de algo viral o bacteriano y, con eso, definir en realidad cuál es el mejor tratamiento para el paciente”, indicó el médico Alexander Serna.

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Además, la automedicación con antibióticos representa un riesgo especialmente alto, pues consumirlos sin fórmula médica, reutilizar tratamientos anteriores o compartirlos favorece la resistencia antimicrobiana. Este fenómeno ocurre cuando las bacterias desarrollan mecanismos para sobrevivir a los medicamentos, lo que dificulta el tratamiento de determinadas infecciones.

“Los antibióticos deben utilizarse únicamente cuando existe una indicación médica, y así se evitan daños en la microbiota, resistencia antimicrobiana, enfermedades inmunológicas, digestivas, neurodegenerativas y muchas más”, puntualizó.