La Fundación Liga Central contra la Epilepsia (LICCE) advirtió que podría cerrar definitivamente sus puertas debido a la falta de recursos económicos y al retraso en los pagos de las Entidades Promotoras de Salud. La institución, que lleva 47 años atendiendo a pacientes de diferentes regiones del país, asegura que las deudas acumuladas ya están afectando la prestación de sus servicios y el funcionamiento de sus programas.

Según el comunicado de la fundación, las EPS Famisanar, Salud Total, Aliansalud y Compensar le adeudan 858 millones de pesos. Esta situación ha llevado a la institución a acumular obligaciones por 1.181 millones de pesos, de los cuales el 77 % corresponde a pagos pendientes del personal asistencial y administrativo.

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En entrevista con Blu Radio, Julieta de Castaño, coordinadora de programas de la Liga, explicó que la falta de pagos ha generado dificultades para responderles a los profesionales que trabajan con los pacientes. Aunque parte del personal administrativo ya se encuentra al día, todavía existen obligaciones pendientes con otros trabajadores.

La coordinadora señaló que, después de hacer pública la alerta, Salud Total se comunicó con la institución y actualmente se encuentran revisando la situación. Sin embargo, aseguró que las demás EPS mencionadas no les han dado respuesta.



Una de las consecuencias más graves de esta crisis fue la renuncia del equipo de terapias, situación que obligó a cerrar el servicio encargado de atender a cerca de 1.200 niños al mes, entre los cero y los 14 años, con diferentes condiciones que requieren acompañamiento terapéutico para mejorar sus capacidades y facilitar su desarrollo e integración social.

A esto se suma la suspensión, desde enero de 2026, del Programa de Aprendizaje, que tenía una cobertura aproximada de 1.500 niños al año, y del programa de Habilitación y Rehabilitación. Además, la fundación reportó que entre el 20 % y el 30 % de los niños atendidos en el Programa de Neurodesarrollo han abandonado sus procesos.

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Frente a la búsqueda de soluciones, De Castaño explicó que enviaron una comunicación a la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la ADRES. Sin embargo, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta concreta de estas entidades. Según relató, la única contestación fue de la ADRES, desde donde les señalaron que no tenían responsabilidad directa en esta situación.

Mientras esperan una solución, la Liga puso en marcha una campaña de donaciones para conseguir los recursos que permitan mantener sus servicios. La invitación está dirigida a empresas y ciudadanos que quieran contribuir con cualquier aporte económico, a través de los canales habilitados en el Banco de Bogotá y Bancolombia.

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La institución también propone que las empresas se vinculen mediante un Plan Padrino, con el que puedan financiar durante al menos seis meses el tratamiento y la rehabilitación integral de un niño.

La preocupación es que un eventual cierre dejaría sin atención a miles de personas que encuentran en la Liga una alternativa para tratar la epilepsia y otras condiciones neurológicas. Por eso, sus directivas insisten en la necesidad de que las EPS respondan por los recursos pendientes y que la ciudadanía se sume a la campaña para evitar que, después de 47 años de servicio, la institución tenga que cerrar sus puertas.