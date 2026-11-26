La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, explicó por qué el Gobierno busca reducir del 90% al 80% el porcentaje mínimo obligatorio de giro directo a clínicas y hospitales, y cuestionó la decisión adoptada por la anterior administración de elevar ese mecanismo poco antes de terminar su mandato. La funcionaria calificó ese incremento como “irresponsable e ilegal” y aseguró que ha generado dificultades en el flujo de recursos del sistema de salud.

Brun sostuvo que el giro directo en el 90% limita la capacidad de las EPS para cumplir con otras obligaciones financieras, especialmente con proveedores y prestadores que no están habilitados para recibir directamente los recursos, como quienes suministran pañales, medicamentos, dispositivos médicos, transporte de pacientes y profesionales de salud independientes.

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Además, señaló que este porcentaje dificulta el pago de las glosas a los prestadores dentro de los cinco días hábiles que establece la ley, afecta la capacidad de las EPS para responder a tutelas de pacientes que requieren anticipos y genera obstáculos para cumplir con sus obligaciones tributarias como agentes retenedores.

Salud en Colombia. Foto: Universidad Nacional.

La viceministra defendió el proyecto de decreto que se encuentra en consulta pública y aseguró que la intención es corregir esas dificultades, sin desconocer la necesidad de garantizar el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas.



La propuesta también establece prioridades en los pagos. La primera es garantizar los recursos para la atención de mujeres durante el embarazo, parto y posparto, así como de los recién nacidos, frente a las dificultades que, según el Ministerio, han afectado estos servicios y contribuido al cierre de camas en el país.

Otra de las apuestas es modificar los incentivos en la contratación de servicios de salud. Brun cuestionó que el pago por evento represente cerca del 70% de los contratos, al considerar que es una de las modalidades más costosas e ineficientes, aunque reconoció que es necesaria en determinados casos. El Gobierno busca impulsar mecanismos de contratación prospectiva que permitan mejorar los resultados en salud y reducir costos.

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Finalmente, el proyecto plantea priorizar el pago al talento humano en salud, con el propósito de avanzar en el saneamiento de las deudas laborales con quienes diariamente atienden a los colombianos.