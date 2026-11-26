Anyi Jácome, la mujer que había sido secuestrada junto a tres integrantes de la Policía el pasado 17 de agosto, fue encontrada sin vida en el departamento de Norte de Santander. Su cuerpo fue hallado durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre, en el sector conocido como Monte Redondo, jurisdicción del municipio de Ábrego.

De acuerdo con la información conocida, el cadáver fue encontrado a un costado de la vía nacional que comunica a Ocaña con Cúcuta. La mujer presentaba dos impactos por arma de fuego, según los primeros reportes del hallazgo.

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Familiares de Anyi Jácome llegaron al lugar y reconocieron el cuerpo, confirmando así su identidad. El hallazgo representa un nuevo capítulo en el caso de secuestro registrado hace poco más de tres meses en esta zona de Norte de Santander.

Cabe recordar que la mujer fue retenida el pasado 17 de agosto junto a tres policías, cuando se movilizaban por la vía entre Ocaña y Cúcuta. Por ahora, se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte y avancen en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.