La Alcaldía de Bucaramanga ofreció una recompensa de hasta $30 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio de Fredy León Torres, de 47 años, quien murió durante un intento de hurto de una cadena de oro en el barrio Ricaurte.

El hecho ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada del martes 24 de noviembre, frente a los billares El Portalón, en la calle 61 con carrera 15. Según la información recopilada por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al establecimiento y uno de ellos, con un arma de fuego, intimidó a las personas que se encontraban en el lugar para quitarle una cadena de oro a la víctima.

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Cuando los presuntos delincuentes intentaban escapar, una de las personas que estaba en el establecimiento, quien portaba un arma traumática, les disparó. En medio del intercambio de disparos, Fredy León recibió un impacto de bala en el pecho y murió en el sitio.

En el mismo hecho resultó herido Carlos Quiroga Pinilla, de 40 años, quien trabaja como vigilante y sufrió una lesión por rozamiento en la región lumbar.



El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció la recompensa de hasta $30 millones para quienes entreguen información que permita dar con el paradero de los responsables.

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“Equipos de la Sijín y el CTI, junto con la Fiscalía, adelantan el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para establecer la identidad de los responsables”, señaló el mandatario.

El alcalde Portilla también pidió colaboración ciudadana para avanzar en la investigación y evitar que este homicidio quede impune.