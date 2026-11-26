La juez Ingrid Elena Reyes Palmera legalizó la captura de Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón, detenidos durante el operativo de liberación de las personas que permanecían secuestradas en el almacén Éxito Cartagena, ubicado en la avenida Pedro de Heredia de la capital del departamento de Bolívar.

Durante la audiencia, que comenzó a las 9:30 de la noche y terminó a la 1:40 de la madrugada, la Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, en calidad de presuntos coautores, en concurso homogéneo y sucesivo, por un total de 87 eventos, es decir, el mismo número de personas secuestradas inicialmente.

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Los dos procesados manifestaron expresamente que no aceptaban los cargos, pero con la imputación quedaron formalmente vinculados al proceso penal.

La Procuraduría y los abogados del almacén Éxito respaldaron la legalidad de las capturas y la formulación de cargos, mientras que el abogado de oficio designado para defender a los detenidos, José Ricaurte, también avaló la legalidad del procedimiento adelantado por la fuerza pública, pero aclaró que esa posición no significaba que sus representados asumieran responsabilidad por los hechos.



Momento exacto en que las Fuerzas Especiales toman el control de la cafetería del Éxito Cartagena // Foto: suministrada

Durante la diligencia, el fiscal Gustavo Adolfo Vanegas presentó los primeros reportes recibidos sobre la retención de trabajadores y clientes del establecimiento comercial, así como los detalles de lo ocurrido durante el operativo.

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El delegado de la Fiscalía sostuvo que los dos hombres hicieron parte de un evento planeado y no de una situación espontánea.

Entre los elementos expuestos señaló que la exigencia de $7.000 millones fue comunicada por la primera rehén que recuperó su libertad.

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También relató que, durante el secuestro, los responsables amenazaron en varias ocasiones a los integrantes de la fuerza pública con la supuesta presencia de explosivos en el establecimiento.

Una de las advertencias que, según la Fiscalía, realizaron los secuestradores fue: “Hay 10 rehenes con explosivos”.

En la audiencia también se expusieron las circunstancias en las que fueron identificados Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón.

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Según el relato de la Fiscalía, Torres Manco habría cambiado su vestimenta para intentar pasar desapercibido y facilitar su salida del lugar sin ser reconocido por las autoridades y las víctimas.

Mejía Blandón habría intentado mezclarse entre las personas que estaban siendo liberadas para evitar ser identificado como uno de los presuntos secuestradores. El fiscal también mencionó que uno de los hombres intentó escapar por el parqueadero del establecimiento.

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Las víctimas liberadas señalaron a los dos procesados como presuntos participantes en los hechos.

La Fiscalía indicó que ambos fueron capturados en situación de flagrancia por el delito de secuestro extorsivo. Durante la diligencia también se mencionó que los detenidos tenían olor a licor. En varios momentos se mostraron desconcentrados e incluso parecían quedarse dormidos, situación por la que la juez tuvo que llamarles la atención.

La imputación formulada contra Torres Manco y Mejía Blandón comprende 87 eventos de secuestro extorsivo agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, en referencia al número de personas que permanecieron retenidas en el almacén.

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La Fiscalía detalló que en 11 de los 87 eventos se aplicaría el artículo 171 del Código Penal, relacionado con circunstancias de atenuación punitiva. Esta disposición fue considerada porque 11 personas habrían recuperado su libertad durante las primeras horas del secuestro. La norma contempla una disminución de la pena cuando la víctima es dejada voluntariamente en libertad dentro de los 15 días siguientes al secuestro, sin que se hayan obtenido los fines previstos para el secuestro extorsivo.

En cuanto a los elementos incautados durante el procedimiento, la audiencia dejó dos situaciones diferenciadas. Por una parte, no se legalizó la incautación de las armas, pero el despacho avaló la legalidad de la incautación de $400.000 en efectivo que tenía Juan Camilo Torres Manco.

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Aunque las capturas fueron legalizadas y la Fiscalía formuló la imputación, todavía no se ha definido la medida de aseguramiento que se impondrá a los dos procesados, detención domiciliaria o medida privativa intramural.

La Fiscalía solicitó que Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón sean enviados a prisión mientras avanza el proceso penal.

Sin embargo, la audiencia fue aplazada porque se necesitaba más tiempo para revisar los 178 folios que contienen las entrevistas realizadas a las víctimas.

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La diligencia se reanudará el próximo lunes 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana, cuando se continuará con la discusión sobre la medida de aseguramiento.