Durante una prolongada audiencia judicial celebrada entre las 9:30 p.m. y la 1:40 a.m., la juez Ingrid Elena Reyes legalizó la captura e imputó los cargos de secuestro agravado en calidad de coautores a Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón, señalados de participar en la toma armada con rehenes del almacén Éxito de La Castellana en Cartagena. Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión y atención mediática ocurrió cuando la funcionaria judicial tuvo que interrumpir la intervención de la Fiscalía para reprender a uno de los procesados que se estaba quedando dormido en el estrado.

El llamado de atención en plena diligencia de imputación

En medio de la intervención del fiscal del caso, Gustavo Adolfo Vanegas, la juez Ingrid Elena Reyes hizo una pausa verbal al percatarse de la falta de atención de uno de los acusados. Dirigiéndose directamente a la sala y a los custodios, la magistrada pronunció el llamado de atención: "Allá, por favor. El señor John Albeiro Mejía se está quedando dormido. Eh, les agradezco estar atentos. Custodio, si tienen agua, que le suministren por lo menos. Adelante, doctor. Continúe".

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Posteriormente, al ser consultados sobre si se declaraban culpables de los hechos presentados por el ente acusador, ambos imputados rechazaron formalmente la acusación. Ante la pregunta directa del despacho, Juan Camilo Torres Manco respondió: "No señora, no acepto". Por su parte, John Albeiro Mejía Blandón declaró: "No, los acepto". Tras escuchar a las partes, la juzgadora dejó sentado en el acta: "El despacho dejará constancia de la no aceptación de cargos por parte de los imputados. Sin embargo, esta diligencia tiene unas consecuencias eh inherentes. La primera de ellas es que a partir de este momento usted, Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón queda formalmente vinculado a este...".

#EnDesarrollo "Necesito que estén escuchando. Se está quedando dormido". Este es el momento en que la jueza de Cartagena le llama la atención a los dos detenidos por el secuestro en el Éxito de Cartagena ante la desconcentración de los hombres durante la lectura de imputación por… pic.twitter.com/OQAOg4m62y — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 26, 2026

La juez anunció que aplazó hasta el próximo lunes la decisión final sobre si impondrá medida de aseguramiento en centro carcelario. La funcionaria explicó que requiere estos días para estudiar a fondo las declaraciones de más de 80 personas que permanecieron retenidas durante casi 20 horas dentro de la superficie comercial.



El fiscal Gustavo Adolfo Vanegas enfatizó durante la diligencia que la toma del establecimiento por parte de los dos hombres, procedentes del barrio Manrique de Medellín, no respondió a un acto espontáneo sino a un evento previamente planificado. Según el ente acusador, los secuestradores mantuvieron en sometimiento a empleados y clientes exigiendo una suma de por lo menos 7.000 millones de pesos para no atentar contra sus vidas.

Legalizaron la captura de Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón. Foto: Redes sociales y suministrada

Al detallar el rol de cada procesado, el fiscal indicó que John Albeiro Mejía Blandón "participó en la retención, vigilancia y control de las personas privadas de la libertad. Contribuyó a impedir que escaparan y mantuvo las condiciones de sometimiento necesarias para presionar el cumplimiento de las exigencias económicas y logísticas mediante la amenaza de causar la muerte a los rehenes". En cuanto a Juan Camilo Torres Manco, la Fiscalía sostuvo que "participó en la toma armada del establecimiento, en el sometimiento de las personas...".

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El operativo de rescate concluyó tras el ingreso de unidades tácticas del COPES. Durante la intervención armada se produjo un enfrentamiento en el que resultó herido de forma leve el comandante del COPES y fue abatido un tercer delincuente identificado como Jaider Humberto Muñetón Zapata, de 51 años. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que la cifra real de asaltantes en el lugar ascendió a tres: dos capturados con antecedentes judiciales y un abatido.

