Luego de varios meses de retrasos y jornadas de protesta, 1.706 empleados de Asmet Salud comenzarán este miércoles 25 de noviembre a recibir el pago de los salarios que la entidad les adeuda, tras alcanzarse un acuerdo con el sindicato y el Ministerio del Trabajo. Así lo confirmó, por medio de un comunicado, la Agente Especial Interventora, Ana María Betancur Henao.

Según la entidad, este paso hace parte del proceso de recuperación, estabilización financiera y operativa de Asmet Salud EPS, en el que también se han abordado compromisos laborales y financieros pendientes.

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De acuerdo con el balance de estos dos meses, el trabajo articulado de las áreas directiva, jurídica, financiera, administrativa y de salud ha buscado fortalecer la operación en distintas regiones del país. Entre las acciones destacadas figuran las gestiones con la red de prestadores para volver a abrir los servicios de salud, reforzar la contratación, estabilizar las rutas integrales de atención y garantizar el acceso de los afiliados.

Asimismo, la EPS reportó el levantamiento de más del 86 % de las medidas de embargo que se habían materializado en la ADRES y que comprometían su viabilidad financiera y operativa. En el ámbito laboral, la intervención señaló que se han adelantado gestiones para regularizar todos los salarios de los colaboradores y responder a otras obligaciones acumuladas desde hace más de diez meses.



Betancur aseguró que estos resultados obedecen a un ejercicio técnico, riguroso y responsable construido a partir del análisis de la situación real de Asmet Salud para trazar una recuperación progresiva.

“Sabemos que todavía tenemos compromisos importantes y que la recuperación de Asmet Salud no se logra de un día para otro. Sin embargo, hoy podemos mostrar avances concretos, decisiones efectivas y una ruta de trabajo establecida que nos permite fortalecer la confianza de nuestros afiliados, colaboradores y prestadores”.