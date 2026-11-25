Las fallas en la prestación de los servicios de salud a docentes, pensionados, sus familias y afiliados al sistema de Sanidad Militar llevaron a la Superintendencia Nacional de Salud a establecer 34 compromisos de obligatorio cumplimiento y mejora para corregir las deficiencias identificadas durante las recientes visitas de inspección a estas entidades.

Las actuaciones de la Supersalud se realizaron tras las reclamaciones e inquietudes de usuarios en diferentes regiones del país. En las inspecciones se encontraron dificultades relacionadas con la entrega de medicamentos, los tiempos de respuesta a las solicitudes, el acceso a servicios médicos, la continuidad de los tratamientos y el manejo de los recursos destinados a la atención.

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En el caso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que cuenta con más de 840.000 afiliados y permanece bajo una medida cautelar vigente por fallas en la prestación de los servicios, la entidad identificó un incremento en las quejas, reclamos y acciones de tutela de docentes, pensionados y sus familias.

Entre los 19 compromisos establecidos para el Fomag se encuentra la entrega de más de 14.500 medicamentos pendientes, el fortalecimiento de la atención a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, así como la mejora de las rutas de atención integral. También deberá acreditar 1.094 contratos de prestación de servicios de salud y suministro de medicamentos.



Atención hospital Fomag Antioquia. Foto: Blu Radio.

En materia financiera, el Fondo deberá garantizar el pago oportuno de la facturación corriente, cancelar el 29 % de la cartera superior a 180 días y resolver 468 solicitudes de reembolso que suman 386 millones de pesos. Además, deberá integrar sus sistemas de información y fortalecer el seguimiento a las reclamaciones de los usuarios y al cumplimiento de las órdenes judiciales.

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Por su parte, la Dirección de Sanidad Militar asumió 15 compromisos tras evidenciarse dificultades en el acceso a los servicios de salud, los tiempos de respuesta a las solicitudes, la atención materna y la continuidad en la entrega de medicamentos.

Entre las medidas acordadas está la entrega de 1.019 medicamentos pendientes, la respuesta a 480 reclamaciones en salud y el mejoramiento de los indicadores de las rutas de atención integral. También tendrá que fortalecer la supervisión de contratos, mejorar el manejo de la información financiera y adoptar medidas para garantizar el pago de las obligaciones pendientes con los prestadores.

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La superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, señaló que la entidad realizará seguimiento a los 34 compromisos con el propósito de verificar que las acciones se implementen y permitan corregir las situaciones encontradas.