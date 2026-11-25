Mantener estables los niveles de azúcar en la sangre es una de las principales recomendaciones para cuidar la salud metabólica, especialmente en personas que viven con diabetes o tienen dificultades para regular la glucosa. Aunque la alimentación no es el único factor que influye en estos valores, seleccionar adecuadamente los alimentos y prestar atención a la manera en que se consumen puede contribuir a mejorar su control.

En este proceso, los carbohidratos tienen un papel importante, pues durante la digestión se descomponen en glucosa, que posteriormente llega al torrente sanguíneo para proporcionar energía a las células o almacenarse para su utilización posterior. Sin embargo, no todos los carbohidratos producen la misma respuesta en el organismo: algunos se absorben rápidamente, mientras que otros tardan más tiempo en convertirse en glucosa.

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Por esta razón, identificar los alimentos que tienen un menor impacto sobre el azúcar en la sangre puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de organizar las comidas.

La doctora Claudia Sánchez, directora médica de Abbott, explica que comprender el comportamiento de los carbohidratos permite reconocer cómo influye la alimentación en los niveles de glucosa y por qué es importante contar con orientación nutricional adaptada a las necesidades de cada persona.



Glucosa en sangre. Foto: Pexels

¿Qué alimentos ayudan a controlar el azúcar en la sangre?

Una de las herramientas utilizadas para identificar cómo responden los niveles de glucosa ante determinados alimentos es el índice glucémico (IG). Este indicador clasifica los carbohidratos en una escala de 0 a 100, de acuerdo con la rapidez con la que pueden elevar el azúcar en la sangre.

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Los alimentos con un índice glucémico bajo, inferior a 55, suelen producir un incremento más gradual de la glucosa, debido a que su digestión y absorción son más lentas. Entre las alternativas que se pueden incluir en una alimentación equilibrada se encuentran:



Frutas: manzanas, naranjas y frutos rojos, como fresas, moras y arándanos.

manzanas, naranjas y frutos rojos, como fresas, moras y arándanos. Verduras: espinacas, tomates, pepinos, brócoli y champiñones.

espinacas, tomates, pepinos, brócoli y champiñones. Cereales y granos integrales: avena, quinoa y pan integral.

avena, quinoa y pan integral. Legumbres: lentejas, garbanzos, fríjoles y hummus.

lentejas, garbanzos, fríjoles y hummus. Lácteos: leche entera, semidescremada o descremada y yogur griego.

leche entera, semidescremada o descremada y yogur griego. Proteínas: pollo, pavo, carne de res, carne de cerdo, huevos, pescados y mariscos.

pollo, pavo, carne de res, carne de cerdo, huevos, pescados y mariscos. Grasas saludables: aguacate, nueces y semillas.

Por el contrario, los productos con un índice glucémico alto, superior a 70, suelen elevar la glucosa con mayor rapidez. En este grupo se encuentran los refrescos azucarados, los dulces, los caramelos, los cereales de maíz, los pretzels, el pan blanco, los muffins, los croissants, los pancakes y algunos productos de panadería.

También hay frutas como la piña y la sandía que pueden presentar un índice glucémico elevado. No obstante, esto no significa que deban eliminarse de la alimentación, ya que aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes beneficiosos para el organismo.

Foto: Unplash

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¿Cómo combinar los alimentos para evitar aumentos de glucosa?

La respuesta del organismo no depende exclusivamente de un alimento, sino también de los productos que se consumen en una misma comida. Por ejemplo, acompañar los carbohidratos con fuentes de fibra, proteínas o grasas puede retrasar el vaciamiento gástrico y moderar el aumento de azúcar en la sangre después de comer.

De acuerdo con la información compartida por la especialista de Abbott, tanto las proteínas como las grasas pueden contribuir a disminuir el incremento de glucosa después de una comida. Sin embargo, la cantidad y el tipo de carbohidratos siguen siendo factores determinantes en esta respuesta.

Por eso, una alternativa es combinar los alimentos de manera equilibrada. En lugar de consumir únicamente una porción de carbohidratos, se puede acompañar con verduras, proteínas y grasas saludables, de acuerdo con las necesidades nutricionales de cada persona.

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Otros factores que influyen en los niveles de azúcar en la sangre

Además de seleccionar los alimentos y combinarlos adecuadamente, existen otros hábitos que pueden modificar la respuesta glucémica:



El orden en el que se consumen los alimentos: comenzar una comida con verduras o proteínas y dejar los carbohidratos para el final puede ayudar a moderar los aumentos de glucosa después de comer. Este comportamiento se ha observado especialmente en personas con diabetes tipo 2. La preparación de los alimentos: el procesamiento también puede cambiar la manera en que el organismo absorbe los carbohidratos. Por ejemplo, los cereales refinados, como el pan blanco, suelen generar una respuesta glucémica más rápida que sus versiones integrales. El grado de maduración de las frutas: a medida que algunas frutas maduran, parte del almidón que contienen se transforma en azúcares, lo que puede modificar su efecto sobre los niveles de glucosa. Los ingredientes que acompañan las comidas: incorporar alimentos con grasas o ingredientes ácidos, como el limón y el vinagre, puede hacer más lenta la digestión de los carbohidratos y favorecer una llegada gradual de la glucosa al torrente sanguíneo.

Finalmente, la especialista destaca que controlar el azúcar en la sangre no significa seguir una alimentación restrictiva o eliminar todos los carbohidratos. La recomendación es comprender cómo responde el organismo ante diferentes alimentos y construir hábitos que puedan mantenerse a largo plazo.

