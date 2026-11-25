La propuesta del Ministerio de Salud de reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de giro directo de los recursos de la UPC encendió las alarmas entre los gremios hospitalarios. Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), advirtió que la modificación representaría un retroceso en materia de transparencia y control sobre los recursos destinados a la prestación de servicios de salud.

En entrevista con Blu Radio, Zuluaga señaló que la reducción del giro directo dejaría nuevamente una parte importante de los recursos de la UPC bajo el manejo de las tesorerías de las EPS, sin el mismo nivel de trazabilidad que ofrece el giro realizado a través de la Adres.

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“Es devolvernos hacia tener 10 puntos de la UPC en total opacidad”, afirmó la dirigente gremial, quien cuestionó que esos recursos puedan terminar favoreciendo a IPS propias o instituciones aliadas de las EPS, en medio de los riesgos que representa la integración vertical en el sistema de salud.

Según Zuluaga, esos recursos representarían cerca de 10,6 billones de pesos de la UPC actual que dejarían de tener el mismo nivel de seguimiento, lo que, a su juicio, dificultaría conocer con claridad cuánto dinero se gira y hacia qué prestadores llega.



La directora de Acesi también expresó preocupación por los cambios que plantea el borrador en la priorización de pagos. Explicó que el proyecto daría prelación a los contratos bajo modalidades de pago global prospectivo (PGP) y capitación, mientras que los pagos por evento quedarían en un escalón posterior, situación que podría afectar a diferentes prestadores de servicios de salud.

Para el gremio, el giro directo a través de la Adres ha permitido avanzar en la transparencia de las cifras y en el seguimiento de los recursos del sistema, por lo que modificar el porcentaje obligatorio podría debilitar esos avances.

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Frente a la posibilidad de que algunas EPS financieramente sanas puedan aumentar voluntariamente el giro directo, Zuluaga sostuvo que actualmente serían pocas las entidades que cumplirían las condiciones planteadas en el borrador, entre ellas indicadores de solvencia y patrimonio mínimo.

En ese sentido, propuso al Ministerio de Salud revisar y reglamentar los porcentajes de administración de las EPS como una alternativa para liberar recursos que puedan destinarse a la prestación de servicios.

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La dirigente recordó que desde la Ley 1438 de 2011 quedó pendiente la reglamentación de los márgenes de administración de las EPS. Según explicó, actualmente las entidades del régimen contributivo cuentan con un 10 % para administración, mientras que las del subsidiado tienen un 8 %.

Sin embargo, citó cifras de entidades que analizan el sector, según las cuales el gasto administrativo podría estar llegando, como máximo, al 5 %, lo que permitiría evaluar la destinación de parte de esos recursos hacia la atención en salud y contribuir a mejorar la liquidez de clínicas y hospitales.

Finalmente, Zuluaga anunció que Acesi presentará observaciones formales al borrador de decreto durante el periodo de comentarios dispuesto por el Gobierno, con el propósito de que sus argumentos sean considerados antes de que la propuesta se convierta en una norma definitiva.

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El gremio espera que el Ministerio de Salud revise los planteamientos y evite, según advirtió, una modificación que podría afectar el flujo de recursos hacia los prestadores y retroceder en los mecanismos de transparencia del sistema.