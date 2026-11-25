Una práctica que puede parecer llamativa o innovadora en la presentación de los cócteles, pero que podría comprometer la salud de los consumidores, encendió las alertas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La entidad advirtió sobre el uso de jeringas y otros objetos en la preparación, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, al señalar que estas prácticas no están permitidas por la reglamentación sanitaria vigente en Colombia.

La alerta se emitió tras las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por las entidades territoriales de salud en establecimientos comerciales dedicados a la preparación y venta de cócteles, donde se identificó el uso de dispositivos médicos, particularmente jeringas, y otros elementos en la manipulación de estas bebidas.

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El Invima recordó que las jeringas son dispositivos médicos de un solo uso y deben emplearse exclusivamente para la finalidad prevista por el fabricante. Por esta razón, no están autorizadas para dosificar bebidas alcohólicas ni para entrar en contacto con alimentos o bebidas durante su preparación.

De acuerdo con la entidad, la utilización inadecuada de estos dispositivos puede comprometer las condiciones sanitarias de los productos y representar un riesgo para la salud pública. La normativa establece que los materiales, envases, utensilios y equipos utilizados en la manipulación de alimentos y bebidas deben cumplir requisitos específicos que garanticen su seguridad.

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Pero la advertencia no se limita al uso de jeringas. El Instituto también alertó sobre la utilización de botellas y otros objetos en algunas preparaciones, debido a que podrían generar contaminación física, química o microbiológica. Entre los riesgos se encuentran la presencia de partículas, esquirlas, suciedad o sustancias que podrían migrar desde los materiales hacia las bebidas.

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A estas prácticas se suma el uso de aditivos de manera no controlada, especialmente saborizantes y colorantes, que también pueden incumplir la legislación sanitaria aplicable y comprometer la seguridad de los productos que se ofrecen al público.

Frente a este panorama, el Invima recordó que los establecimientos dedicados a la preparación, expendio y consumo de cócteles deben cumplir las disposiciones sanitarias vigentes, particularmente los artículos 84 al 86 del Decreto 1686 de 2012, que regula aspectos relacionados con las bebidas alcohólicas.

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La entidad hizo un llamado a las autoridades territoriales de salud para que continúen con las labores de inspección, vigilancia y control en estos negocios y apliquen las medidas correspondientes en caso de encontrar irregularidades.