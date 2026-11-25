La vasectomía ya no es una decisión exclusiva de hombres mayores o que ya tienen hijos. Cada vez más jóvenes en Colombia están optando por este método anticonceptivo permanente como una alternativa para decidir sobre su futuro reproductivo y sus proyectos de vida.

Las cifras de Profamilia muestran que entre enero y septiembre de 2026, 13.200 hombres se realizaron la vasectomía en el país, lo que representa un incremento del 3 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 12.820 procedimientos.

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Uno de los datos más llamativos es la participación de los jóvenes. El 15,9 % de los hombres que accedieron a este método tiene entre 18 y 28 años, mientras que el 84,1 % corresponde a personas entre los 29 y 59 años. Esto significa que cerca de 2.100 hombres jóvenes optaron por este procedimiento en los primeros nueve meses del año, reflejando un mayor interés de las nuevas generaciones por involucrarse en las decisiones de planificación familiar.

La tendencia también evidencia cambios en la manera de asumir la anticoncepción, una responsabilidad que históricamente ha recaído principalmente sobre las mujeres. Hoy, más hombres se informan, consultan sobre los métodos disponibles y consideran la vasectomía como una opción para decidir si quieren tener hijos, cuántos desean tener o si han llegado al momento de cerrar su etapa reproductiva.



En cuanto a la distribución regional, Antioquia y la región Caribe concentran el 45,8 % de los usuarios, con 6.045 procedimientos; la región Centro registra el 28,5 %, con 3.765, y Occidente representa el 25,7 %, con 3.390 vasectomías.

Además, de cada 100 personas que optaron por un método anticonceptivo permanente en lo corrido de 2026, 35 fueron hombres. A esto se suma una investigación de Profamilia, la Organización Mundial de la Salud y la International Planned Parenthood Federation, que encontró que ocho de cada diez hombres en Colombia estarían dispuestos a utilizar un método anticonceptivo diferente al condón si estuviera disponible.

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“Cuando Profamilia empezó a ofrecer la vasectomía, hablar de que un hombre planificara era casi impensable en Colombia. Más de cinco décadas después, vemos cómo esa conversación ha ganado espacio. Nuestro compromiso es que cada vez más hombres conozcan esta alternativa, resuelvan sus inquietudes y puedan tomar decisiones informadas sobre su reproducción, de acuerdo con sus planes de vida”, señaló Jonathan Vargas, gerente de Salud de Profamilia.