La Fundación Santa Fe de Bogotá firmará mañana, 26 de noviembre, un acuerdo de cooperación con el Gobierno de El Salvador para ampliar el acceso a servicios de salud y fortalecer la formación de profesionales de medicina y enfermería en ese país. La alianza contempla prestar servicios de apoyo diagnóstico a más de 100.000 personas durante el primer año de operación.

El proyecto arrancaría a mediados del primer trimestre de 2027 a través de tres centros de salud en El Salvador. La iniciativa busca ampliar la capacidad de atención mediante servicios de diagnóstico, como parte de una estrategia de cooperación entre ambos países en materia de salud.

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El segundo componente del acuerdo está enfocado en la educación. La Fundación Santa Fe acompañará a las instituciones salvadoreñas en la formación del personal médico y de enfermería, para lo que instalará una mesa técnica con el Ministerio de Educación, universidades e instituciones de salud, con el fin de identificar las necesidades del sector y definir los programas que se implementarán.

Durante 2027 se prevé desarrollar proyectos piloto que incluyen visitas académicas, prácticas e inmersiones en distintas áreas de conocimiento, formación de docentes y programas de educación continuada, tanto presenciales como virtuales.



La firma del acuerdo contará con la participación de la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem Brevé, y el director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Henry Gallardo, quien destacó que esta alianza permitirá compartir conocimientos y experiencia para mejorar el acceso a servicios de salud y fortalecer las capacidades del sistema sanitario salvadoreño.