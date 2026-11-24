La salud mental en Colombia atraviesa un panorama preocupante. Los problemas y síntomas asociados a estas condiciones están apareciendo cada vez con mayor frecuencia y ya no afectan únicamente a los adultos jóvenes. Niños, adolescentes y adultos mayores también se encuentran entre las poblaciones que generan mayor preocupación para los especialistas.

Así lo advirtió Marta Escobar, psiquiatra y directora de Salud Poblacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien explicó que el país ya enfrentaba dificultades en esta materia antes de la pandemia, pero el aislamiento, las dificultades educativas, los problemas familiares y las limitaciones de recursos terminaron profundizando la situación.

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Uno de los principales focos de atención está en los jóvenes. De acuerdo con la especialista, las nuevas exigencias sociales, académicas y personales están generando una sobrecarga emocional que no siempre cuentan con las herramientas necesarias para afrontar.

Hoy, terminar una carrera profesional parece no ser suficiente: las expectativas incluyen especializaciones, nuevos idiomas, actividad física y múltiples competencias para responder a las demandas de la sociedad. A esto se suma el impacto de las redes sociales, donde constantemente se proyectan estilos de vida y logros que pueden generar frustración y aspiraciones difíciles de alcanzar.



Para Escobar, uno de los problemas es que los jóvenes no siempre cuentan con suficientes habilidades socioemocionales para enfrentar esas presiones y gestionar las emociones que producen.

Salud mental después de la pandemia Foto: ImgFX, referencia

La soledad, otra amenaza para los adultos mayores

Según la experta la preocupación también se extiende a la población adulta mayor, especialmente por los efectos del aislamiento y la soledad. La especialista señaló que Colombia, al igual que otros países, está experimentando un cambio demográfico que implica una mayor proporción de personas mayores.

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En este grupo poblacional, la falta de compañía y de relaciones sociales se ha convertido en un factor de riesgo importante. La soledad puede estar relacionada con síntomas de depresión y ansiedad, mayor riesgo de caídas, complicaciones de salud e incluso un incremento del riesgo suicida.

A esta situación se suma el estigma que todavía existe alrededor de la salud mental, que dificulta que muchas personas mayores reconozcan sus síntomas, expresen lo que sienten o busquen acompañamiento profesional.

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Frente a este panorama, la directora de Salud Poblacional de la Fundación Santa Fe insistió en que es necesario cambiar la manera en que la sociedad entiende la salud mental. No se trata únicamente de atender enfermedades o trastornos, sino de desarrollar estrategias para fortalecer el bienestar emocional y prevenir complicaciones.

Entre las medidas que destacó están la incorporación de habilidades socioemocionales en los colegios, el fortalecimiento de las relaciones sociales presenciales, la actividad física y los buenos hábitos de sueño.

La especialista también hizo un llamado a reducir el estigma y abrir espacios de conversación sobre el tema. La salud mental no debe abordarse solamente cuando aparece una enfermedad o una crisis: es una dimensión del bienestar que necesita atención y cuidado durante todas las etapas de la vida.