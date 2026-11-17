El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance de sus primeros 100 días de gestión, que comenzaron el pasado 7 de agosto de 2026. A través de un documento de 52 páginas, la administración relacionó 251 resultados que denominó “milagros”, distribuidos entre los diferentes ministerios, departamentos administrativos y entidades del Estado.

El informe reúne acciones en sectores como seguridad, salud, educación, economía, infraestructura y atención social. El Gobierno plantea estos resultados como parte de su estrategia de reconstrucción del país y destaca especialmente las intervenciones realizadas en los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto.

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Uno de los capítulos con mayor número de resultados corresponde al Ministerio de Defensa. Entre las cifras presentadas, la Policía Nacional reportó 47.873 capturas en todo el país durante el periodo evaluado: 40.525 en flagrancia y 7.348 por orden judicial.

También se relacionan siete bombardeos estratégicos en cinco departamentos, que dejaron, según el balance, 59 integrantes de grupos armados organizados neutralizados. A esto se suma la incautación de 212 toneladas de estupefacientes, incluidas 131 toneladas de cocaína, y la destrucción de 794 laboratorios.



El documento también destaca la activación de cinco Bloques Operacionales de Seguridad Urbana en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta. Estas unidades reportaron 648 allanamientos, 693 capturas y la desarticulación de 49 estructuras delincuenciales.

Los resultados en salud y educación

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En materia de salud, el Ejecutivo destaca la entrega de 15,2 millones de medicamentos y la respuesta a 1,2 millones de registros de procedimientos, en el marco del seguimiento a 1,6 millones de pacientes que tenían servicios y tratamientos pendientes.

Otro de los indicadores que resalta el Ministerio de Salud es la disminución del 28,1 % en la mortalidad materna temprana frente al mismo periodo de 2025. Según el reporte, los fallecimientos pasaron de 160 a 118.

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En educación, uno de los principales resultados está relacionado con la recuperación del servicio educativo después del terremoto. El Ministerio de Educación asegura que logró restablecer la atención para 1.275.967 estudiantes afectados, en un plazo de 48 días.

Economía, inversión y programas sociales

En el frente económico, el Gobierno habló de la gestión de proyectos de inversión por más de 500 millones de dólares, entre ellos una inversión anunciada de hasta 150 millones de dólares de Renault-Sofasa y un proyecto audiovisual de 340 millones de dólares con Bogotá Content City, recientemente anunciado por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

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También relaciona recursos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas afectadas por el terremoto, mediante líneas de crédito por 70.000 millones de pesos y aportes privados para la recuperación de pequeños negocios y tenderos.

En materia social, el Departamento de Prosperidad Social reporta la aprobación de un crédito por 990.000 millones de pesos para respaldar el suministro de energía de más de 1,4 millones de usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Asimismo, destaca la continuidad de las transferencias monetarias de programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Compensación del IVA.

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Otro de los puntos incluidos en el balance es la propuesta de reorganización de la Rama Ejecutiva. El Gobierno radicó la denominada Ley de Rescate Económico, que plantea pasar de 209 a 104 entidades mediante la reorganización de 105 organismos, con un ahorro estimado de 8,6 billones de pesos. Esta iniciativa todavía se encuentra en trámite legislativo.

Además, la Presidencia recordó que entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría el denominado Libro de la Verdad, que reúne más de 80 casos de presuntas irregularidades para que sean investigados por los organismos competentes.

El documento también incluye medidas de austeridad, como la eliminación de más de 500 contratos identificados por el Gobierno como irregulares o innecesarios y la devolución de 103.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda.