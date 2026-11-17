La captura de alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, generó expectativa entre las víctimas de la violencia en el norte y nordeste de Antioquia. Aunque su detención representa un alivio para los habitantes de esta región, las familias afectadas piden que las investigaciones continúen y que las autoridades actúen contra los demás integrantes de las estructuras armadas que siguen ejerciendo control territorial.

Uno de los llamados viene de la familia del periodista Mateo Pérez, asesinado en el norte de Antioquia, en mayo de 2026. Julián Pérez, hermano del comunicador, aseguró que tienen la certeza de que alias ‘Primo Gay’ tuvo participación en el crimen, pues, según afirmó, tenía mando dentro de la estructura armada cuando ocurrieron los hechos.

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“Este hombre tenía mando cuando fue asesinado mi hermano y él participó, fue partícipe de estos hechos. Sea que haya dado la orden por medio de su aquiescencia”, manifestó.

La familia espera que la Fiscalía avance en la recopilación de pruebas para que se le imputen los delitos correspondientes por el asesinato del periodista.



Mateo Pérez Foto: redes sociales

También pidió que se cumpla la eventual extradición del capturado a Estados Unidos y que, una vez cumpla las condenas en ese país, regrese a Colombia para responder por los hechos que se le atribuyen.

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“Estamos muy preparados a nivel jurídico porque también vamos a dar esa pelea jurídica para que se haga justicia por lo que le ocurrió a mi hermano y por la responsabilidad que esté bandido pueda tener en eso”, agregó.



Siguen las amenazas

Pese a esta captura, Julián Pérez denunció que las amenazas contra su familia no han terminado después del asesinato de su hermano. Según contó, tuvo que salir desplazado de Yarumal por las intimidaciones que recibió después de buscar a su hermano.

Pérez aseguró que solicitaron medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero que hasta ahora no han recibido una respuesta favorable. Mientras tanto, dijo, han tenido que buscar mecanismos propios para protegerse.

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“Prácticamente desde pequeños, cuando éramos muy pequeños, incluso mi papá que era propietario de una finca, nos tocó vivir pues muchas situaciones y hasta en la actualidad, porque yo hasta el año pasado trabajé en la Personería tomando declaraciones de víctimas y las víctimas de este personaje son muchas, los desplazamientos, las masacres, los asesinatos, las extorsiones, o sea todo tipo de de delitos cometía este hombre en el norte de Antioquia y lo sabemos pues por conocimiento de causa”, señaló Julián.

Esta preocupación también fue expresada por David Toledo Ospina, líder político e investigador, quien consideró que la captura de alias ‘Primo Gay’ representa un golpe contra las estructuras responsables de extorsiones, secuestros, asesinatos y desplazamientos forzados en municipios del norte y nordeste de Antioquia. Toledo, quien habla con víctimas del conflicto en este departamento, aseguró que la situación continúa siendo compleja pese a este resultado.

Según explicó, el frente 36 ha ejercido controles sobre distintos aspectos de la vida de los habitantes, incluso mediante la instalación de retenes ilegales en los que revisan los teléfonos celulares de quienes ingresan a las veredas y los cascos urbanos.

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“El frente 36 de las Farc controla absolutamente todos los aspectos de las vidas de los ciudadanos de esta subregión. Les revisan los celulares en los peajes ilegales que tienen para ingresar a las veredas y los cascos urbanos y generan un miedo tal que imposibilita que estos ciudadanos manifiesten y denuncien las cosas que pasan”, afirmó.

Además, advirtió que este control genera temor entre las víctimas y dificulta que puedan denunciar públicamente los hechos de violencia. Por lo que insistió en que la captura de un cabecilla no es suficiente y pidió al Gobierno garantizar presencia institucional en estos municipios para evitar que los grupos armados sigan ejerciendo funciones de control sobre las comunidades.

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“Lo que se pide es contundencia y presencia del Estado que permita que cesen las extorsiones, que cesen los asesinatos, que cesen los secuestros y que cesen las presiones indebidas a la población”, concluyó.