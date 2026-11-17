La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia brindó asistencia integral y acompañamiento para la reintegración de cuatro colombianos que sobrevivieron a una red transnacional de trata de personas en Camboya y otros países del sudeste asiático.

Los ciudadanos fueron víctimas de una modalidad de explotación conocida como delincuencia forzada. Según la organización, estas personas fueron engañadas con ofertas laborales, trasladadas al exterior y obligadas a cometer estafas bancarias e informáticas bajo amenazas y agresiones físicas.

Trata de personas Foto: AFP, referencia

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El operativo que permitió su atención fue liderado por la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de España, con el apoyo de Ameripol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

De acuerdo con las investigaciones, más de 100 colombianos, de entre 25 y 35 años, habrían sido captados mediante promesas de trabajo en el sector de las criptomonedas.



Las víctimas eran trasladadas a complejos cerrados en Phnom Penh, capital de Camboya, y a zonas fronterizas con Vietnam, después de hacer tránsito por Países Bajos, España y Tailandia.

Una vez allí, eran retenidas bajo vigilancia armada, sometidas a condiciones de servidumbre y obligadas a trabajar durante jornadas nocturnas de hasta 12 horas. Su labor consistía en ejecutar estafas bancarias y digitales, incluso mediante la suplantación de entidades colombianas como la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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La OIM advirtió que estas personas eran sometidas a amenazas y castigos físicos para obligarlas a participar en las actividades criminales. Ante el crecimiento de esta modalidad de explotación, la organización reiteró el llamado a verificar las ofertas laborales antes de aceptar un empleo en el exterior y recomendó tener en cuenta varias medidas de prevención: