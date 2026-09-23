Juez ordenó cárcel contra 'Chalá' por crimen de Mateo Pérez en Briceño, Antioquia: sigue proceso

Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Edison Chalá Torrejano, alias 'Víctor Chalá', señalado cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', por su presunta participación en el secuestro y homicidio del abogado y periodista independiente Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia.

Si bien el hombre ya estaba tras las rejas, recordemos que inicialmente fue capturado en el peaje de Flandes, Tolima, por porte ilegal de arma de fuego. Posteriormente y al corroborar su identidad, el ente acusador le imputó los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravado por los hechos registrados el pasado 5 de mayo de 2026, cuando el comunicador se movilizaba en motocicleta hacia la vereda Palmichal para realizar labores relacionadas con su trabajo, no obstante, fue interceptado por hombres armados y trasladado hasta una escuela de un caserío de la zona.

Según las evidencias recopiladas por las autoridades, alias 'Víctor Chalá' habría llegado al lugar para interrogar al periodista sobre su presencia en el territorio y las actividades que desarrollaba, como indicó la fiscal del caso.

"Procediendo el señor Jhon Edison Chalá Torrejana a tomar el celular de la víctima, del joven Pérez Rueda, y al encontrar allí registros de un contacto o conversación con un miembro del Ejército Nacional, procede a decir que era un sapo, y procede inmediatamente a decirle a alias 'Ñato', 'Dubán', 'Cristian' y 'Aquiles', que fueran a abrir un hueco", se escuchó en la audiencia.



Por lo pronto, el cabecilla deberá responder ante la justicia por todas estas conductas que le fueron imputadas agravadas. La Fiscalía precisó que además le fue imputado el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.