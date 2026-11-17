La captura de alias 'Primo Gay', señalado de tener un papel de mando dentro del Frente 36 de las disidencias de las Farc, representa un avance en el proceso de esclarecimiento del asesinato del periodista Mateo Pérez. Así lo manifestó Carlos Enrique Pérez, padre del comunicador, quien aseguró que la detención genera expectativas de justicia para su familia y las demás víctimas de la violencia en el Norte de Antioquia.

En declaraciones sobre el procedimiento, Carlos Enrique Pérez manifestó que espera que las autoridades continúen con las investigaciones y logren identificar y capturar a todos los responsables del crimen. Según explicó, ya son dos las personas capturadas y otras tres han muerto en medio del proceso relacionado con este caso.

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"Ya son dos las personas que han detenido y hay tres muertos y dos capturados. Espero que continúen las detenciones de los otros responsables, porque esto es una cadena en la que hay varios implicados", expresó el padre del periodista.

Sobre el señalamiento que vincula a alias 'Primo Gay' con la orden de cometer el homicidio, Pérez pidió que sean las autoridades judiciales las encargadas de establecer las responsabilidades individuales. "Se dice que él fue quien dio la orden, pero a las instituciones les corresponde investigar y determinar quiénes fueron los responsables", afirmó.

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El padre de Mateo Pérez también se refirió al papel que habría desempeñado el capturado dentro de la estructura criminal. Según indicó, alias 'Primo Gay' era el comandante del Frente 36, grupo armado al que atribuye graves afectaciones contra la población del norte de Antioquia.

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Captura de 'Primo Gay' genera expectativa en el norte de Antioquia

Carlos Enrique Pérez aseguró que la captura no solo representa un avance para las familias que han sufrido la violencia de esta estructura armada, sino también para los habitantes de los municipios afectados por su presencia. Entre ellos mencionó a Briceño, Yarumal, Angostura y Campamento.

"Lo que se sabe en la región es que él tenía azotada a toda esta zona, a todo el norte de Antioquia. Para nosotros es muy importante que lo hayan capturado, no solamente por las familias que hemos sufrido por cuenta de él, sino también por la misma región", señaló.

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El entrevistado también hizo referencia a las dificultades que han enfrentado los comerciantes y las comunidades por cuenta de las acciones del Frente 36. A su juicio, la presencia de este grupo armado ha perturbado durante años la tranquilidad de los habitantes de esta subregión antioqueña.

"Toda la vida ha azotado nuestra región. Ese frente ha estado aquí durante muchos años, perturbando el bienestar de todos nosotros", manifestó.

Padre de Mateo Pérez habló de la inseguridad y las precauciones familiares

Al referirse a la situación de orden público, Pérez aseguró que en la región se presentan enfrentamientos frecuentes entre estructuras armadas ilegales. Sin embargo, aclaró que no puede confirmar qué organizaciones están involucradas, pues considera que esa información debe ser verificada por las autoridades.

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"Aquí hay enfrentamientos todos los días en la región del norte. Dicen que son entre los dos grupos, entre los de las Farc y los del Clan del Golfo. Esos son comentarios que uno no se atreve a confirmar, porque las autoridades son las encargadas de verificar esa información", explicó.

El padre del periodista también describió el ambiente de zozobra que, según dijo, enfrentan los habitantes de esta zona de Antioquia. Incluso, aseguró que la inseguridad ha obligado a las familias a modificar sus rutinas y evitar determinados espacios por temor a quedar en medio de la confrontación armada.

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"Uno no sabe cuándo pueden llegar unos u otros. En todo caso, aquí la inseguridad es para todo el mundo. Todos nos sentimos inseguros", expresó.

En cuanto a su familia, Carlos Enrique Pérez contó que su hijo recibió algunas advertencias desde el comienzo de los hechos, por lo que adoptaron medidas de precaución. Aunque aseguró que él no ha recibido amenazas directas, manifestó que mantienen cuidados para evitar situaciones de riesgo.

"Al principio, cuando ocurrió lo de mi hijo, él recibió algunas advertencias. Entonces empezamos a cuidarnos. La verdad, a mí directamente no me han amenazado, pero sí nos cuidamos mucho", relató.

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Finalmente, al ser consultado sobre las reacciones de la comunidad tras la captura de alias 'Primo Gay', dijo que tenía conocimiento de la expectativa que generó el procedimiento, aunque no pudo confirmar si hubo celebraciones en Yarumal, pues permanece la mayor parte del tiempo en su vivienda.