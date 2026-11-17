¡Preocupante! A cerca de dos semanas de que se acabe el mes, Medellín reporta un 75 % más de homicidios en comparación con noviembre del año pasado. Solo este puente festivo fueron asesinadas tres personas en la ciudad

A pesar de que septiembre fue el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín, las buenas cifras no se han podido mantener en el tiempo y ahora la preocupación está en que en 16 días de noviembre, los homicidios tienen un aumento del 75 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

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Según las cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, a la fecha se han reportado 14 homicidios en la ciudad, es decir, 6 casos más respecto a noviembre de 2025 cuando la capital de Antioquia tenía 8 asesinatos.

Hay que mencionar que solamente durante este puente festivo se reportaron 3 homicidios en Medellín, siendo la muerte de Marcos Castro la primera en reportarse. El hombre fue hallado en el cuarto de un hotel con heridas de arma cortopunzante.



Sin embargo, la violencia no paró allí y este lunes dos casos más se sumaron a la lista de homicidios: un hombre encontrado muerto en vía pública del barrio Boston y Samuel Avendaño, un joven de 23 años que fue asesinado con arma de fuego.

Aunque las cifras son preocupantes, hay que destacar por en los tres casos de homicidios hubo capturas de los presuntos responsables, lo que podría permitir esclarecer rápidamente los hechos violentos en la capital de Antioquia.

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Por ahora y a la espera de las cerca de dos semanas que faltan para que se acabe noviembre, las autoridades en Medellín han desplegado todas sus capacidades para evitar que el porcentaje siga aumentando de cara a uno de los meses más violentos: diciembre.

A la fecha la ciudad reporta 214 homicidios contra los 282 asesinatos que se habían registrado en el mismo lapso, es decir, hay una reducción del 24 % en las muertes violentas. No obstante, el cierre del año está siendo un desafío para las autoridades que esperan que las cifras de noviembre y diciembre no sigan aumentando.