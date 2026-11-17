EPM no hará interrupciones de agua en Medellín por cuarta semana consecutiva. Durante el puente festivo el ahorro de agua aumentó significativamente en varias zonas del Valle de Aburrá

Empresas Públicas de Medellín -EPM- confirmó que hasta el 22 de noviembre no realizará interrupciones de agua en los sectores abastecidos por el sistema Piedras Blancas, esto gracias a las condiciones actuales de almacenamiento de los embalses.

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La empresa paisa destacó que los usuarios han aumentado sus esfuerzos para reducir el consumo, pero advirtió que todavía no se alcanzan las metas diarias establecidas. En el sistema Piedras Blancas, el ahorro llegó a 73 litros por hogar, es decir, está a menos de 20 litros de la meta.

Por su parte, en el sistema La Fe el ahorro fue de 46 litros por hogar, mientras que en Riogrande II se alcanzaron 52 litros de ahorro por hogar. Ambos con metas de 70 litros por hogar están a menos de 25 litros de la meta de EPM.



Santiago Wilches, gerente Acueducto y Alcantarillado EPM, mencionó que se continuará con el monitoreo permanente de los embalses y de los sistemas de abastecimiento con el fin de tomar medidas la próxima semana.

“Básicamente, la razón es porque hemos tenido un comportamiento positivo de las precipitaciones de las fuentes de los embalses y también continúa el ahorro de la comunidad. Insistimos en que este ahorro hay que mejorarlo, hay que incrementar el ahorro porque las épocas más complejas del fenómeno del Niño todavía están por venir”, aseguró el gerente Wilches.

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EPM advirtió que si no se mantiene el ahorro y no se alcanzan las metas, aumentará la probabilidad de tener que programar interrupciones del servicio más adelante para proteger las reservas, más teniendo en cuenta que se vienen los meses más complicados del Fenómeno de El Niño.