Este martes 17 de noviembre de 2026, en Medellín, la medida de pico y placa restringe la circulación de vehículos particulares cuyas placas terminen en 1 y 4. La restricción se aplica en un horario continuo desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., cubriendo todo el área urbana del Valle de Aburrá. La Secretaría de Movilidad insta a conductores a respetar esta normativa para facilitar el tránsito fluido en la capital antioqueña.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la medida de pico y placa en Medellín puede acarrear cuantiosas sanciones. La multa corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo. Aunque el decreto no especifica un valor en moneda local, se recomienda a los conductores verificar el monto exacto del día consultando con la Secretaría de Movilidad. Evitar estas sanciones es posible planeando rutas y horarios de salida con antelación.

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Recomendaciones para hoy en Medellín

Este martes, los vehículos eléctricos, híbridos y de cero emisiones inmersos en el RUNT están exentos de la restricción. Los taxis, por su parte, experimentan pico y placa de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. si terminan en 5. Para los que no pueden circular, el uso de transporte público, bicicletas o servicios de transporte compartido son alternativas recomendadas. Consultar el estado del tráfico en tiempo real puede ayudar a evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

Mañana, las placas que no podrán circular bajo la medida de pico y placa en Medellín serán anunciadas oportunamente por las autoridades. Se recomienda a los ciudadanos planificar con antelación sus itinerarios para evitar infracciones y sanciones.