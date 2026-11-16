Tras fuertes combates entre el Ejército Nacional y la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, en zona rural de Vegachí, el presidente Abelardo De La Espriella entregó los resultados del operativo.

El procedimiento que también contó con la presencia de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Aérea Colombiana dejó a un delincuente abatido y tres más fueron capturados en esta zona del Nordeste antioqueño.

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Además, el mandatario confirmó en su cuenta de X que se incautaron tres fusiles, dos subametralladoras, dos armas cortas y también municiones de diferentes calibres usadas para la operación delictiva del Clan del Golfo en la región.

El presidente Abelardo De La Espriella indicó que, “cada vez que los narcoterroristas ataquen a nuestra Fuerza Pública o a la población civil, nuestra respuesta será más letal, más dura, más fuerte y más implacable”.



Es importante mencionar que las autoridades han estado alerta debido a la reciente captura de alias 'Primo Gay' del Clan del Golfo, resultado que ha encendido las preocupaciones por posibles retaliaciones de los ilegales.

Por ahora destacaron las autoridades en el departamento que las acciones militares seguirán para poder combatir la presencia del Clan del Golfo en varias zonas de Antioquia.