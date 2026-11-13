Capturaron a alias 'Alambrito' del Clan del Golfo, señalado de asesinar un policía en Antioquia

En Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, fue capturado en las últimas horas alias Alambrito, señalado integrante del Clan del Golfo y presunto sicario de esta estructura criminal, quien figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia, por el que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, este hombre tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Además, es señalado de participar en el asesinato del patrullero de la Policía Lenin Rafael Suárez Osorio, de 26 años, ocurrido el 25 de abril de 2025 en el casco urbano de Tarazá.

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Ese día, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas dispararon contra un grupo de uniformados. El patrullero fue trasladado al hospital del municipio, donde recibió atención médica, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Tras confirmar la captura, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó en su cuenta de X el resultado y reconoció el trabajo de la Policía Antioquia y la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de la investigación.



Sin embargo, la búsqueda continúa. En el cartel departamental todavía aparecen otros señalados de homicidio, entre ellos alias Jaz, Onix, Ovejas, Mateo y Chiquito, relacionados con hechos criminales en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, entre otras zonas del departamento.

Por información que permita ubicar y capturar a estas personas, la Gobernación de Antioquia y la Policía mantienen vigente el ofrecimiento de recompensas de hasta 50 millones de pesos.