Festivales, competencias deportivas y gastronomía: los planes para este puente festivo en Antioquia

Deportes, arte y gastronomía hacen parte de la variada agenda cultural que tendrá el departamento para este fin de semana con puente festivo.

El epicentro de eventos durante estos cuatro días en Antioquia será el Oriente. Allí se realizará la media maratón de Rionegro este domingo. La subregión también tendrá una nueva edición de las fiestas de la Empanada, El Dulce y El Postre en San Antonio de Pereira, evento que generará distintas novedades viales que detalló, para todos los visitantes, el Supervisor de Tránsito de Rionegro, Mauro Carmona.

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"El ingreso va a ser por la glorieta Ipanema. Las personas que vengan por la glorieta de Casa Mía o Sydney girarán a la derecha a salir nuevamente a Ipanema, coger la carrera 55B desviarse en la calle 21 a salir tras de la iglesia del parque de San Antonio y salir ahí", explicó el funcionario.

En el Suroeste, mientras tanto, celebrando su patrimonio arqueológico, Támesis será anfitrión de la primera Fiesta de los Petroglifos de Colombia desde hoy hasta el domingo.



Juan Pablo Arteaga, coordinador del colectivo Rupestre, adelantó que tendrá la programación de este espacio: "Estaremos esperando para recorrer nuestro territorio, realizar talleres creativos, conversatorios, lecturas en voz alta para compartir en diferentes espacios y continuar fortaleciendo el patrimonio arqueológico de Támesis", explicó.

En el Occidente, el protagonismo cultural este se lo llevará, hasta el lunes, Santa Fe de Antioquia, con la quinta edición del Festival Artes de la Calle de Comfama, con una programación que incluye más de 40 actividades y 13 obras de teatro, danza, circo y música, y la participación de agrupaciones artísticas de siete países (España, Portugal, México, Noruega, Francia, Mozambique y Colombia)

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"(Este festival) nos recuerda cómo el arte y la cultura pueden transformar la manera en que habitamos los territorios. Durante estos días, las calles dejan de ser solo lugares de tránsito para convertirse en escenarios de encuentro", señaló Andrés Valencia Gallón, responsable de Cultura en Comfama.

¿Qué hacer este puente festivo en el Valle de Aburrá?

La programación en el Valle de Aburrá también será variada. En Medellín, por ejemplo, se realizará, en el Coliseo Iván De Bedout de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot la gran final del evento Gamers Medellín, con competencias de deportes electrónicos, experiencias tecnológicas, actividades recreativas y espacios de aprendizaje para públicos de todas las edades..

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Finalmente, hacia el sur de la subregión, Envigado tendrá el inicio del Festival del Chicharrón. Este espacio contará con la participación de 22 restaurantes, con una tarifa única de $25.000 por plato.