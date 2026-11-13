Capturan en Copacabana a dos presuntos ladrones antes de cometer un hurto; uno intentó huir en bus

Dos hombres de 19 y 27 años fueron capturados por la Policía Nacional en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, cuando presuntamente pretendían cometer un hurto en el barrio Asunción. Durante el operativo, en el que uno de los señalados intentó escapar en un bus de servicio público, los uniformados incautaron un arma de fuego y una motocicleta con alteraciones en su placa.

De acuerdo con el reporte, tras advertir la situación en el sector, las patrullas de vigilancia activaron un plan candado para cerrar las rutas de escape. En una primera acción, los policías interceptaron a uno de los hombres y, al practicarle un registro personal, le hallaron un arma de fuego que llevaba oculta en la pretina del pantalón.

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De manera simultánea, los uniformados desplegaron la búsqueda del segundo involucrado, quien abordó un bus de servicio público municipal con la intención de evadir el cerco policial. Sin embargo, la coordinación entre las patrullas permitió ubicar el vehículo de transporte y concretar la captura del hombre metros más adelante.

"El procedimiento se desarrolló en el barrio Asunción, donde la oportuna reacción de nuestros uniformados permitió interceptar a uno de los hombres a quien le fue encontrada un arma de fuego oculta en la pretina del pantalón. De manera simultánea, los uniformados lograron ubicar e interceptar al segundo implicado, quien intentaba evadir el procedimiento huyendo a bordo de un bus de servicio público municipal", afirmó el teniente Coronel José Fernando Mazo Rivera.



Al verificar la motocicleta en la que se movilizaban ambos sujetos, la Policía estableció que la placa de identificación había sido alterada, por lo que el vehículo fue inmovilizado. Los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y falsedad marcaria.