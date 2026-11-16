Antioquia está dejando de percibir más de 100 millones de dólares por falta de exploración minera

De acuerdo con los análisis presentados en el Colombia Gold Symposium 2026, la falta de inversión en la etapa exploratoria genera pérdidas directas en impuestos, pago de cánones superficiales, empleo y demanda de bienes en las zonas rurales.

Paul Harris, presidente de CGS, señaló que la exploración es la fase inicial para descubrir yacimientos y dinamizar la economía regional, indicando, además, que actualmente hay proyectos en el departamento con potencial de avanzar hacia etapas de construcción en los próximos años si se mantienen reglas estables para la inversión.

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"El problema con los gobiernos anteriores en entregar concesiones, exploración, significaba que el departamento dejó de percibir ingresos de hasta más que 100 millones de dólares anuales. Eso es en impuestos, canon superficial, generación de empleos, consumo de bienes y servicios", indicó Harris.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano destacó que la entidad viene adelantando estudios de geofísica y geoquímica para profundizar en el conocimiento de los recursos del subsuelo en la cordillera Central y Occidental.



El organismo nacional indicó que busca cooperar con entidades internacionales y empresas para poner la información científica al servicio de la investigación y del desarrollo de proyectos en el país.

"Hemos hecho geoquímica, que nos permiten obviamente empezar a entender mucho más la metalogenia de toda la región de Antioquia y obviamente todo lo que es el cinturón metalogenético del país que está asociado a la cordillera central, la cordillera occidental", aseguró Amat Zuluaga, director del Servicio Geológico Colombiano.

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Durante las discusiones, Luis Fernando Barrera Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC), enfatizó en la necesidad de diferenciar la minería formal de la extracción ilícita de minerales.

Según la asociación, la actividad informal no aporta regalías ni contraprestaciones a los municipios y genera afectaciones ambientales, por lo que surgieron a avanzar en procesos de formalización integral y en el control del territorio.

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"La manera de trabajar los temas es trabajarlos en forma integral. El problema que hay en Antioquia no es solo en Antioquia, es a nivel nacional y son problemas muy graves que hay con la extracción ilícita de minerales. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo dentro de este proceso? Es generar políticas mineras claras en donde se logren procesos de capacitación a los pequeños mineros, que es lo que más necesitan", expresó Barrera.

Los participantes coincidieron en que el fortalecimiento de la minería formal requiere programas de capacitación dirigidos a los pequeños mineros para integrarlos a modelos de producción técnicos y sostenibles.

Asimismo, señalaron que una política minera clara permitiría impulsar el crecimiento del producto interno bruto y ofrecer alternativas económicas de desarrollo en las regiones.

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Finalmente, los expertos insistieron en que el futuro de la actividad en Antioquia depende de consolidar marcos normativos estables, promover la investigación geológica y coordinar acciones entre el Gobierno Nacional, las administraciones departamentales y las comunidades para transformar el potencial del subsuelo en beneficios económicos formales.