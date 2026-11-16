Cierres viales en sector Las Areneras se mantendrán en noviembre y diciembre

Los cierres y controles de movilidad en el sector de Las Areneras, de Amagá, en el inicio de la vía que conecta a Medellín con el Occidente del país, se mantendrán durante noviembre y diciembre, pese al alto flujo de viajeros que se movilizan por este corredor vial.

Aunque se esperaba que la medida aplicará hasta este 13 de noviembre, se indicó que obedece al avance de las obras del retorno 2 de Paso Nivel, cuyos trabajos siguen requiriendo restricciones en la circulación para garantizar condiciones preventivas durante su ejecución.

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La Concesionaria Vial del Pacífico, Covipacífico, confirmó la continuidad del Plan de Tráfico, luego de una reunión con representantes del Comité Cívico, integrado por diferentes gremios de la región, en la que socializó los avances de la intervención y las condiciones de movilidad previstas para los próximos dos meses.

El esquema operará, como venía haciéndose, de lunes a viernes, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde, con intervalos de 30 minutos para permitir el paso de vehículos en ambos sentidos.



Durante los fines de semana y días festivos no se implementarán estas restricciones.

"Una imprudencia por parte de un motociclista puede causarle alguna lesión. Sabemos que eso es incómodo, pero que también lo que ellos están tratando de hacer es salvaguardar la vida de todos los usuarios del corredor y todas las personas que transitamos por este corredor", manifestó Juan Pablo Acosta, director comercial de Utrans.

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La excepción será el lunes 7 de diciembre, cuando tampoco habrá Plan de Tráfico por la celebración del Día de las Velitas y el festivo del martes 8 de diciembre, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción.

Según la concesionaria, las condiciones de la montaña y el espacio limitado para trabajar sobre la vía existente hacen necesario mantener este esquema, especialmente para adelantar labores de corte y tratamiento de taludes. La circulación vehicular debe coordinarse permanentemente con estas actividades debido a las condiciones del terreno y al margen de maniobra de los equipos.

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El retorno 2 de Paso Nivel- Las Areneras es una obra adicional al alcance inicial del proyecto. Una vez terminada, permitirá ampliar la infraestructura disponible y mejorar las condiciones de circulación para quienes utilizan esta conexión vial.

De momento, Covipacífico recomendó a los conductores programar sus recorridos, atender la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito.