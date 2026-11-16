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Cruz Roja en Antioquia declaró vacío banco de sangre; promueven campaña de donación

A pocos días para el inicio de diciembre hay preocupación en la red hospitalaria en Antioquia por la falta de donantes de sangre.

Donar sangre
Donar sangre.
Foto: AFP
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

En momentos en que las salas de urgencias de Medellín y el área metropolitana operan al límite de su capacidad y cientos de pacientes esperan durante horas por una atención prioritaria, la Cruz Roja Seccional Antioquia alertó que las reservas de su banco de sangre se encuentran agotadas.

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Esta situación compromete la disponibilidad de unidades para personas que requieren transfusiones de manera inmediata tras accidentes, cirugías o tratamientos médicos de alta complejidad.

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De acuerdo con la alerta hecha por la institución, la falta de inventario reduce la capacidad de respuesta frente a las emergencias diarias que atienden los centros asistenciales de la ciudad.

Por ello, la entidad invitó a los ciudadanos a acercarse a donar de manera voluntaria y preventiva, con el fin de restablecer el suministro necesario para los pacientes que permanecen a la espera de hemocomponentes.

"El banco de sangre de la Cruz Roja está vacío. No hablaremos de parches culturales, sino de algo mucho más importante. Hay personas que hoy necesitan una transfusión y podrían no tenerla. Hace poco pudimos ver como en sucesos como el terremoto, todos nos unimos para ayudar a las personas que más lo necesitaban. Debemos entender que detrás de cada unidad de sangre hay una oportunidad para alguien que está luchando por su vida", mencionaron.

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Las personas interesadas en realizar su donación pueden acudir de lunes a sábado a dos puntos habilitados en la capital antioqueña: la sede principal de la Cruz Roja Antioquia, ubicada en la avenida Guayabal (carrera 52 # 25-310), y el punto fijo en el Pasaje Comercial Astoria, local 103, sobre Junín en el centro de Medellín (carrera 50 # 52-22).

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La institución recordó que el proceso toma menos de una hora y que para ser apto se requiere tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, presentar el documento de identidad y haber gozado de buen estado de salud durante los últimos 15 días.

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