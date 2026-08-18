Habilitan nueva jornada de donación de sangre en Barranquilla para heridos por el terremoto

Teniendo en cuenta el positivo balance que dejó la primera jornada especial de donación de sangre, en la que Barranquilla logró recaudar 342 unidades de sangre para los heridos por el terremoto en Colombia, la ciudad decidió realizar una segunda jornada desde este martes para obtener un mayor recaudo de este insumo vital.

Para esta donación se ha habilitado el primer piso de la sede de la Alcaldía Local de Riomar, ubicada en la calle 99 #53-40, donde los interesados pueden acercarse hasta el próximo jueves, 20 de agosto, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los requisitos que deben cumplir los donantes son no ir en ayunas, tener entre 18 y 65 años, tener pareja sexual estable, no haber trasnochado, no haber consumido bebidas alcohólicas y, si tiene tatuajes o piercings, puede donar pasados los 6 meses de su realización.

Al mismo tiempo, desde el programa de atención en salud mental Chatlemos, la Alcaldía de Barranquilla también está brindando acompañamiento con atención psicológica gratuita las 24 horas.



Para ello ha habilitado la línea de WhatsApp 3188044000, a la que se pueden comunicar las personas damnificadas en Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca y Caldas, así como quienes atraviesan esta difícil situación en otras regiones del país.

Más de 340 toneladas de ayudas

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Desde el centro de acopio habilitado en el mercado de Barranquillita acaba de partir con destino a Cali la tractomula número 17 cargada con ayudas humanitarias donadas por la capital del Atlántico, con la cual esta ciudad completa el envío de 340 toneladas de alimentos no perecederos, elementos de aseo, artículos para bebés y productos para mascotas para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La Alcaldía de Barranquilla reportó que, desde el sábado, los equipos encargados de la logística han llevado estas ayudas a Pereira, Roldanillo, en el Valle del Cauca, y Quimbaya, en el Quindío.

Vale recordar que el punto de recepción de ayudas, ubicado en la carrera 43 # 6-120, en Barranquillita, continúa funcionando las 24 horas del día para facilitar la entrega de donaciones.