OIM alerta por riesgo de trata de personas tras terremoto en Colombia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó una alerta por el riesgo de trata de personas tras el terremoto que afectó a varias regiones de Colombia. Según la entidad, las redes criminales pueden aprovechar la vulnerabilidad de las familias damnificadas para captar nuevas víctimas.

Dayan Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la OIM, advirtió en Mañanas Blu 10:30 AM, de Blu Radio, que la emergencia puede generar condiciones favorables para este delito. “El terremoto genera condiciones que pueden aumentar significativamente los riesgos de trata”, señaló.

La funcionaria explicó que las redes de trata pueden aprovechar las necesidades de quienes perdieron sus viviendas, empleos o fuentes de ingresos. “Esto puede ser aprovechado por las redes de trata para captar sus próximas víctimas”, afirmó Corrales.

La alerta de la OIM se concentra especialmente en las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad después del terremoto. “Hay muchas personas en situaciones de vulnerabilidad, por eso el llamado a tener más alerta y labores de prevención”, indicó la coordinadora.



Corrales aseguró que las organizaciones criminales tienen capacidad para adaptarse rápidamente a escenarios de emergencia y detectar las necesidades de las comunidades afectadas. “Redes criminales pueden adaptarse fácilmente y aprovechar necesidades de trabajo, transporte y alimento”, explicó.

La falta de documentación y los desplazamientos hacia otros municipios o ciudades también pueden aumentar el riesgo de trata de personas. De acuerdo con la OIM, los movimientos de población pueden facilitar que los delincuentes contacten y alejen a potenciales víctimas de sus entornos familiares.

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“Los alejamientos colectivos pueden convertirse en espacios de captación”, advirtió Corrales, al referirse a los desplazamientos que pueden producirse después de una emergencia. La recomendación es mantener especial precaución frente a personas desconocidas que ofrezcan ayuda o alternativas para salir de las zonas afectadas.

Entre las principales señales de alerta están las ofertas laborales que prometen ingresos elevados sin entregar información suficiente sobre el empleo. “Ofertas de trabajo con salarios muy altos, con poca información” pueden representar un riesgo, explicó la funcionaria de la OIM.

Corrales también pidió tener cuidado con propuestas que impliquen traslados, especialmente cuando son realizadas por personas desconocidas. “Traslados u ofrecimientos de personas desconocidas” deben generar alerta entre quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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Otro de los riesgos identificados está relacionado con la entrega de documentos personales. La coordinadora de la OIM pidió precaución ante cualquier solicitud de documentos como condición para acceder a una oferta laboral, transporte, vivienda o supuesto auxilio.

“Promesas de viviendas o empleos, también tener cuidado con eso”, enfatizó Corrales. La recomendación de la OIM es verificar la información y evitar tomar decisiones apresuradas ante ofrecimientos que parezcan demasiado buenos o que impliquen alejarse del entorno familiar.