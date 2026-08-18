Chocó enfrenta doble emergencia por terremoto e inundaciones

El departamento del Chocó atraviesa una compleja situación humanitaria debido a la superposición de eventos naturales más la crisis social que dificultan la atención inmediata de la población.

En entrevista con Mañanas Blu, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba explicó que la región afronta "una emergencia traslapada" generada por el reciente terremoto y la ola invernal.

Las intensas precipitaciones de los últimos días han provocado el desbordamiento de varios cauces de agua, complicando las labores de rescate, evaluación de daños y despacho de ayudas.

"Tengo tres municipios inundados, quiere decir tres municipios en donde la emergencia está implicando una doble afectación, tanto por el sismo como por las inundaciones", sostuvo la mandataria.



Municipios incomunicados y aumento de daños en la infraestructura

Las intensas precipitaciones han desestabilizado los terrenos, acelerando el colapso de infraestructuras que habían quedado debilitadas por las pasadas réplicas telúricas.



Municipios como Bajo Baudó y Litoral del San Juan registran inundaciones de gravedad, mientras que la zona rural de Quibdó sufrió crecientes súbitas causadas por lluvias torrenciales.

Adicionalmente, el mal tiempo ha obstaculizado el traslado de insumos básicos y personal técnico mediante operaciones aéreas a las zonas de difícil acceso.

Esto ha impedido que los municipios que reciben el apoyo más rápido a través de ayuda y llegar helicoportada pues hayan tenido que posponer unos días Indicó Córdoba.

Publicidad

La crisis habitacional se complica porque la región no cuenta con inmuebles disponibles para arrendar, lo que invalida el uso del subsidio de arrendamiento ofrecido por el Gobierno Nacional.

"En el Chocó no hay viviendas excedentes para arrendamiento, sino que hoy hay un déficit de infraestructura debido a las afectaciones que hemos tenido por el mismo sismo", afirmó la gobernadora.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó Foto: X @NubiaCarolinaCC

Las autoridades identificaron diferentes niveles de deterioro en las construcciones y catalogaron las intervenciones en refacciones simples, reparaciones guiadas, arreglos mayores y reconstrucciones completas.

Publicidad

Poblaciones como la del municipio de Unión Panamericana presentan una destrucción casi total, lo que exige demoliciones controladas en edificaciones de gran tamaño para evitar colapsos imprevistos.

Frente a la infraestructura educativa deteriorada, se anunciaron alianzas con Shakira para reconstruir diez establecimientos escolares y intervenir la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Shakira visitando Chocó tras terremoto. Foto: suministrada.

Respecto al transporte de materiales y maquinaria, la mandataria aclaró que las vías de acceso terrestre entre Quibdó, Medellín y Pereira se encuentran aseguradas por la fuerza pública.

"Las personas que han venido, los camiones que han venido con carga han entrado y salido sin ningún tipo de dificultad", señaló la gobernadora para desestimar temores sobre el orden público.

Las autoridades territoriales habilitaron el Banco de Materiales del Chocó con el propósito de acelerar el despacho de insumos para la reconstrucción de las viviendas afectadas.

