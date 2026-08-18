“Hoy vivo por ustedes”: Diana Marcela Troncoso, sobreviviente del terremoto en Cali

Una semana después del fuerte terremoto que generó graves afectaciones en más de 300 edificaciones en Cali, se conoció el testimonio de quien se convirtió en la imagen de la esperanza y la fortaleza durante esta emergencia en la ciudad: Diana Marcela Troncoso, la biomédica de 31 años que fue rescatada tras pasar casi 36 horas bajo los escombros.

Ese lunes 10 de agosto, Diana Marcela se encontraba en su apartamento, ubicado en el edificio Torres del Limonar, una de las 24 estructuras que colapsaron completamente durante el sismo. Tras varias horas de esfuerzo por parte de los organismos de socorro, la mujer fue rescatada sana y salva y hoy se encuentra agradeciendo la nueva oportunidad que le entregó la vida.

“Hoy quiero dar las gracias, primero que todo, a Dios por el milagro de la vida, por sostenerme en medio de los escombros y darme esta nueva oportunidad. Gracias a los rescatistas, bomberos y voluntarios que no dudaron ni un segundo. Ustedes fueron las manos de Dios en la oscuridad. Gracias a mi familia y a mis amigos por su amor, sus oraciones y por no soltarme”, indicó Diana.

Los momentos de completo silencio fueron cruciales para lograr que Diana pudiera salir con vida de los restos del edificio. Mientras permanecía atrapada, aseguró que sus oraciones y el amor a su familia fueron los que le dieron la fortaleza para no rendirse.



“Gracias también a mi hermosa familia Comfandi por ser el abrazo que no me ha faltado. Gracias al señor alcalde de Cali por su liderazgo y por estar al frente en los momentos más duros. Y gracias a todos aquellos ángeles que Dios puso en mi camino para mi recuperación. Hoy respiro por ustedes, hoy vivo por ustedes. Esta oportunidad de vida también es suya”, añadió Diana.