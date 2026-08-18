Colombia recibirá drones MQ-9A Reaper de Estados Unidos tras acuerdos en visita de Mindefensa

Tras la visita del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, Colombia acordó con Estados Unidos la llegada, bajo préstamo, de tres aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper, fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems.

Las Fuerzas Militares, según se puso establecer, emplearán estos sistemas en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, operaciones contra el narcotráfico y acciones ofensivas contra grupos armados criminales que delinquen en el país. Su capacidad para permanecer durante largos periodos en el aire permitirá ampliar la vigilancia sobre corredores utilizados por estructuras dedicadas al narcotráfico.

Dron MQ-9A Reaper. Foto cortesía U.S. Air Force.

Uno de los aspectos más relevantes de la configuración prevista es su capacidad para emplear armamento. De esta manera, los Reaper no solo podrán obtener información, identificar y seguir objetivos, sino también ejecutar ataques de precisión contra blancos de alto valor estratégico, siempre de acuerdo con las reglas de enfrentamiento y las autorizaciones correspondientes.

El MQ-9A Reaper es un sistema de media altitud y gran autonomía que integra la aeronave con estaciones de control, sensores, comunicaciones y personal especializado. Su principal ventaja es la posibilidad de permanecer durante muchas horas sobre una zona, proporcionando información y seguimiento en tiempo real.



Dron MQ-9A Reaper. Foto cortesía U.S. Air Force.

La incorporación de estas aeronaves hace parte del fortalecimiento de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra el narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales transnacionales, en un momento en que Colombia también se integró como decimonoveno miembro del Escudo de Las Américas.

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El programa contempla además la posterior adquisición de una cuarta aeronave con recursos colombianos, con lo que el país busca consolidar una capacidad propia de vigilancia y ataque de largo alcance. Para ello, las Fuerzas Militares deberán fortalecer la infraestructura, la formación de operadores y las capacidades técnicas necesarias para mantener y emplear estos sistemas de manera permanente.