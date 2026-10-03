Capturado en Neiva alias 'Pocillo', presunto integrante de las disidencias de las Farc

La Novena Brigada del Ejército Nacional, a través del Gaula Militar Huila, en coordinación con la Policía Metropolitana de Neiva y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, capturó mediante orden judicial a alias Pocillo, señalado presuntamente de pertenecer al grupo armado Estructura Rodrigo Cadete, del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.

La captura se realizó en el barrio Santa Isabel, en Neiva, como parte de las operaciones adelantadas para afectar las capacidades de esta estructura en el sur del país.

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De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, alias Pocillo sería hombre de confianza de alias Albeiro Ramírez, señalado cabecilla financiero de la organización.

Presuntamente, entre sus funciones estaría la entrega de citaciones extorsivas a diferentes gremios, además del transporte y suministro de equipos de comunicaciones, antenas satelitales y material de intendencia, es decir, elementos utilizados para el apoyo logístico de la estructura.



Asimismo, las autoridades lo señalan de realizar labores de inteligencia delictiva sobre la Fuerza Pública, información que, según las investigaciones, sería utilizada para facilitar las actividades de la organización.

Las autoridades también investigan la posible participación de esta estructura en actividades sicariales relacionadas con el cobro de extorsiones.

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Alias Pocillo, requerido por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con el proceso correspondiente.