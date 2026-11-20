El nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, anunció que la totalidad del sueldo que reciba como gerente del Fondo Milagro va a ser donado para la reconstrucción del departamento de Pereira.
El anuncio lo hizo por medio de un video publicado en sus redes sociales en el que aparece con algunas personas de su equipo.
Publicidad
“Tengo que tener un sueldo porque o si no, no podría viajar, no podría tener ARL, se haría mucho más difícil. Pero todo mi sueldo va a ser donado a la reconstrucción de Risaralda”, anunció Henao.
Es importante recordar que Henao llegó al cargo tras la salida de Jaime Uribe, a quien el presidente Abelardo De La Espriella le pidió la renuncia.
“No es mucho pero algo ayudará. Nada más quiero hacer ese tema simbólico de que estoy comprometido con Risaralda, que sé las deficiencias que han pasado en Risaralda y que vamos a tomar decisiones rápido”, agregó Henao.