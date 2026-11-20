El Gobierno nacional desautorizó la publicación de un borrador de decreto relacionado con la reglamentación de los espectáculos taurinos en Colombia y ordenó su retiro inmediato de la plataforma de comentarios ciudadanos.

De acuerdo con un comunicado oficial, el documento difundido por el Ministerio de Cultura no corresponde a una decisión del Ejecutivo ni a una instrucción impartida por el presidente Abelardo De La Espriella.



¿Por qué el Gobierno retiró el borrador de decreto sobre las corridas de toros?

Según explicó la Presidencia de la República en su pronunciamiento, el proyecto normativo fue publicado de manera prematura sin haber culminado las revisiones ni las coordinaciones institucionales requeridas. Por esta razón, el texto fue bajado del portal de consulta y la administración confirmó que la iniciativa no continuará su curso administrativo.

Prohibidas las corridas de toros en Colombia. Foto: Unsplash

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El comunicado enfatizó que la protección y el bienestar animal constituyen compromisos de la actual administración, señalando que las tradiciones culturales no pueden ubicarse por encima de la prevención del maltrato o el sufrimiento innecesario de los animales. De igual forma, el Ejecutivo reiteró que no existe ninguna directriz presidencial orientada a reactivar las corridas de toros en el país.



¿Qué planteaba la propuesta del Ministerio de Cultura y por qué generó polémica?

El borrador redactado por la cartera de Cultura buscaba reglamentar los espectáculos taurinos durante el periodo de transición de tres años fijado en la Ley 2385 (conocida como Ley No más Olé), norma que establece la prohibición total de esta actividad en Colombia a partir del 22 de julio de 2027. La difusión del texto provocó un enfrentamiento entre sectores políticos y representantes de la tauromaquia.

En diálogo con Mañanas Blu, la senadora Esmeralda Hernández, coautora de la Ley 2385, rechazó la iniciativa al advertir que permitía la participación de menores desde los 14 años en cuadrillas, autorizaba el regreso de prácticas como la muerte del animal en la arena y facultaba a cualquier municipio para certificar tradición taurina. La congresista había anunciado acciones de tutela y demandas de nulidad contra la eventual norma.



Por su parte, el matador de toros y abogado Guillermo Peláez Ruiz defendió en el mismo espacio radial el contenido del borrador argumentando que restituía la vigencia de la Ley 916 de 2004 (Reglamento Taurino Nacional) y corregía decretos previos, sosteniendo que suertes como la pica, las banderillas y la muerte son elementos esenciales del rito taurino. Con la desautorización de la Casa de Nariño, el proyecto queda formalmente archivado antes de su expedición.