El Gobierno nacional prepara una modificación a la reglamentación de las corridas de toros y otras actividades taurinas que todavía están permitidas en Colombia durante el período de transición hacia su prohibición definitiva.

La iniciativa contempla cambios en las condiciones para realizar estos espectáculos, la participación de menores de edad, la acreditación de la tradición taurina y los protocolos de bienestar animal.

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Se trata de un proyecto de decreto elaborado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busca modificar el Decreto 703 de 2026. Esta última normativa reglamentó las condiciones para desarrollar actividades taurinas durante el período transitorio establecido en la Ley 2385 de 2024.

Corridas de toros / Imagen de referencia / Foto: AFP

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la participación de menores de edad. El borrador establece que los jóvenes podrán integrar las cuadrillas taurinas a partir de los 14 años, siempre que los empresarios y las autoridades garanticen las condiciones de seguridad contempladas en los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia. Además, señala que los menores de 10 años podrán ingresar a estos espectáculos únicamente si están acompañados por un adulto.



En cuanto al bienestar animal, el proyecto mantiene la prohibición de utilizar elementos puntiagudos o eléctricos para movilizar a los toros durante las operaciones de cargue y descargue, así como en su traslado hacia los corrales y el área de lidia. También establece que los espectáculos deberán contar con un equipo integrado por mínimo tres médicos veterinarios y dos auxiliares veterinarios, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del estado de salud de los animales.

Otro de los puntos contempla modificaciones en la atención de las reses que sean devueltas a los corrales. Cuando corresponda darles muerte, el procedimiento deberá incluir un aturdimiento eficaz, la verificación de la pérdida de consciencia y sensibilidad y la supervisión del equipo veterinario hasta confirmar el fallecimiento.

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Por su parte, las tientas, prácticas utilizadas para evaluar y seleccionar reses bravas con fines reproductivos, podrán realizarse en predios pecuarios con registro sanitario vigente ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o en otros escenarios públicos que cumplan los requisitos sanitarios y las autorizaciones correspondientes. En estos procedimientos deberá garantizarse la presencia continua de médicos veterinarios y no podrán realizarse intervenciones adicionales sobre los animales con fines de entretenimiento.

¿Cuándo se prohibirán definitivamente las corridas de toros en Colombia?

La iniciativa no modifica el plazo establecido en la Ley 2385 de 2024. De acuerdo con lo señalado en la memoria justificativa del proyecto, la prohibición de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas entrará en vigor el 22 de julio de 2027, una vez finalice el período de transición de tres años contemplado en la legislación.

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Los ministerios justifican los ajustes en las observaciones presentadas por ciudadanos, organizaciones y representantes del sector taurino, quienes cuestionaron algunas de las restricciones introducidas por el Decreto 703 de 2026. Según la memoria justificativa, el propósito es precisar las condiciones aplicables durante el período transitorio, brindar mayor seguridad jurídica y armonizar la reglamentación con las disposiciones legales vigentes, sin ampliar el plazo de transición ni reducir los estándares de protección animal.

Es importante precisar que se trata de un borrador de decreto y no de una norma definitiva. Por lo tanto, las modificaciones propuestas todavía están sujetas al trámite correspondiente antes de su eventual expedición.