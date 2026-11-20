El Gobierno nacional anunció la entrega de subsidios de arrendamiento y vivienda para las familias afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. La medida busca apoyar a los hogares damnificados para que puedan cubrir temporalmente sus necesidades de alojamiento, adquirir una vivienda nueva o reparar los inmuebles que resultaron afectados por el movimiento sísmico.

La atención se concentrará en siete departamentos: Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia. De acuerdo con el Gobierno, en estos territorios se encuentra el 98 % de los hogares registrados como damnificados por el terremoto.

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Los recursos destinados a estos programas provienen del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social, FOVIS, que para 2026 cuenta con un presupuesto de 1,66 billones de pesos.

La iniciativa es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidades que expidieron la Resolución 869 de 2026 para facilitar la atención de los hogares damnificados a través de las cajas de compensación familiar.



Terremoto en Colombia. Foto: Senado.

Uno de los principales beneficios será un subsidio temporal de arrendamiento de hasta medio salario mínimo mensual, dirigido a las familias que necesitan encontrar un lugar donde vivir mientras superan las consecuencias de la emergencia. Además, los recursos permitirán acceder a vivienda nueva o realizar mejoramientos y reparaciones en las casas afectadas, tanto en zonas urbanas como rurales.

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La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló que el propósito de esta medida es garantizar que los subsidios lleguen a las familias que más los necesitan y que los recursos sean utilizados adecuadamente para avanzar en la recuperación de las viviendas y las condiciones de vida de los afectados.

Mientras que, el Ministerio de Vivienda tendrá a su cargo la coordinación de la implementación de los programas, y el Ministerio del Trabajo articulará las acciones del sector y la Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el uso de los recursos.

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Las cajas de compensación familiar participarán en la asignación de los subsidios y el Fondo Nacional de Vivienda apoyará la atención de los hogares que no se encuentran afiliados a estas entidades.