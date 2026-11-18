El Gobierno presentó ante la Comisión Sexta del Congreso el balance de las medidas de atención a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante el debate de control político, el viceministro de Vivienda, Reynaldo José D’Silva, anunció que se proyecta una inversión de 1,8 billones de pesos para adelantar soluciones habitacionales en los departamentos afectados.

Dentro del plan se contempla la adquisición de 4.699 viviendas terminadas para entregarlas a las familias que perdieron sus hogares. Para esto, se propone un subsidio de 110 salarios mínimos por hogar, equivalentes a cerca de 192 millones de pesos, de los cuales 52 millones serían aportados por el Ministerio de Vivienda y 140 millones por el Fondo Milagro, correspondientes a 80 salarios mínimos.

Terremoto Manizales. Foto: Blu Radio.

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La estrategia también incluye 19.000 mejoramientos de vivienda en los cinco departamentos con mayores afectaciones: 14.717 en zonas urbanas y 4.283 en zonas rurales. Según el balance presentado por el funcionario, la inversión proyectada contempla 750.215 millones de pesos de Fonvivienda y 1,056 billones del Fondo Milagro.

En cuanto a los aportes del sector privado, el viceministro informó que las empresas han ofrecido 1.119 viviendas para los damnificados. De estas, 21 ya fueron entregadas y 1.098 están pendientes. Explicó que algunas de las viviendas ofrecidas todavía se encuentran en obra gris o en proceso de terminación, por lo que las entregas se realizarán a medida que estén listas.



Terremoto en Pereira Foto: AFP

Sin embargo, durante su intervención, D’Silva reconoció que los recursos disponibles actualmente no permitirán atender a la totalidad de la población afectada. Señaló que se está utilizando el 100 % de los recursos con los que cuenta el Gobierno para llegar al mayor número posible de familias y que se trabaja en la estructuración de nuevas fuentes de financiación con cargo al presupuesto de 2027 y mediante vigencias futuras.