Dos hombres fueron capturados en Colombia por integrar una red internacional dedicada a la distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil. La operación ‘BOA’, liderada por la Policía Nacional, la Fiscalía, AMERIPOL y la agencia estadounidense HSI, permitió identificar una estructura criminal que operaba a través de grupos cerrados de la aplicación de mensajería Viber.

Los detenidos, de 40 y 60 años, fueron ubicados en Villavicencio, Meta, y Yumbo, Valle del Cauca. Según la investigación, cumplían funciones de coordinación, descarga, distribución y comercialización de archivos con contenido de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Según las investigaciones de las autoridades nacionales e internacionales, la red tenía una estricta regla de permanencia: "El que no aporte será eliminado", lo que significaba que todos sus integrantes debían compartir constantemente estos archivos ilegales para continuar en los grupos privados.

Uno de los hallazgos más delicados de la investigación apunta a que uno de los capturados presuntamente obtenía fotografías de menores de edad en entornos escolares y residenciales.



La investigación, adelantada mediante labores de ciberpatrullaje, informática forense y cooperación internacional, comenzó con la identificación de 18 usuarios activos distribuidos en siete países: España, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Colombia, El Salvador y Paraguay.

Luego, en junio de este año, se realizó una reunión de coordinación en Buenos Aires, Argentina, en la que se definieron las estrategias para intervenir esta estructura. Esto terminó articulando a 17 países de América y Europa y dejó un balance de 22 allanamientos, 18 capturas y 194 elementos materiales probatorios incautados.

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A la par, los investigadores lograron identificar y extraer 668 videos y 586 imágenes, para un total de 1.254 archivos con contenido de explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 15 años.

El material fue incorporado a la base de datos internacional ICSE de INTERPOL, que permite cruzar información entre las autoridades de más de 196 países para avanzar en la identificación de los menores afectados y demás detalles.

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En Colombia también fue incautado un dispositivo electrónico que habría sido utilizado para almacenar los archivos y realizar las transacciones ilegales. El Centro Cibernético Policial adelantará los análisis forenses para recuperar información, identificar posibles víctimas, establecer cómo operaba la red y ubicar a otros presuntos integrantes.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

#OperaciónBOA | Bajo el liderazgo de @FiscaliaCol, el @CaiVirtual de @PoliciaColombia, en coordinación con el #AC3 de @AmeripolOrg y @HSI_HQ, capturó en Villavicencio y Yumbo a dos personas por el delito de pornografía con personas menores de 18 años.#DiosYPatria pic.twitter.com/XmFHsJ2Xz4 — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) November 18, 2026