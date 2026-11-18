Estudiantes de colegios públicos de Colombia desarrollaron soluciones tecnológicas para responder a problemas de sus comunidades. Cinco de esos proyectos fueron reconocidos por sus propuestas en áreas como agricultura, prevención de riesgos y monitoreo ambiental.

Las iniciativas hicieron parte de Samsung Solve for Tomorrow 2026, un programa que busca impulsar el uso de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para atender necesidades de los territorios. En esta edición participaron 7.898 estudiantes de 209 colegios públicos, ubicados en 29 departamentos y 127 municipios, con un total de 2.383 proyectos.

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Cinco proyectos estudiantiles que buscan resolver problemas locales

Entre las propuestas reconocidas está Ka’i Tech, desarrollada por estudiantes de Uribia, La Guajira. El equipo creó un solmáforo alimentado con energía solar, equipado con sensores que miden la radiación ultravioleta, la temperatura y la humedad. El dispositivo permite generar alertas para informar a la comunidad sobre las condiciones ambientales.



Desde Fresno, Tolima, surgió Cacao Tech Kids, una iniciativa que diseñó DRYCACAO, un sistema de secado solar para el cacao que incorpora sensores de temperatura y humedad. Su propósito es apoyar el proceso de secado mediante el seguimiento de estas variables.

Por su parte, AgroRed Solidaria, de Pasto, Nariño, consiste en una plataforma con inteligencia artificial que conecta a pequeños agricultores con compradores, restaurantes y comedores comunitarios. La herramienta organiza la oferta de productos, sugiere precios y propone rutas de distribución.

Foto: Samsung.

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En Supía, Caldas, estudiantes de la comunidad Embera Chamí desarrollaron GeoBot Alerta, un sistema que combina un sismógrafo accesible con un bot de Telegram para enviar avisos ante movimientos sísmicos en el Resguardo Cañamomo y Lomaprieta.

La quinta propuesta es LA BRUMA, de Bruma Tech Explorers, en Fresno, Tolima. Se trata de una estación meteorológica alimentada con energía solar que registra datos de temperatura, humedad, presión, radiación ultravioleta, viento, precipitaciones y contaminantes del aire.

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¿Cuántos estudiantes han participado en el programa?

Desde 2014, Samsung Solve for Tomorrow ha beneficiado a más de 48.000 estudiantes en Colombia. En la edición de 2026, la ceremonia de reconocimiento se realizó el 11 de noviembre.

Durante el encuentro, Iván Laverde, gerente de Asuntos Corporativos de Samsung Colombia, destacó la participación de los jóvenes y el desarrollo de propuestas orientadas a responder a necesidades de sus comunidades.