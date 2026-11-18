El presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación de un Bloque de Búsqueda Anticorrupción. El anuncio lo hizo desde la Fiscalía y allí pidió investigar el destino de más de 119 mil millones de pesos de regalías en Barrancabermeja.

“Tengo la intención con esta denuncia que hemos presentado de que la justicia investigue qué pasó con más de 119 mil millones de pesos de recursos públicos en Barrancabermeja”, señaló el mandatario.

Publicidad

Según el presidente, la alcaldía trasladó recursos a FonColombia y desde allí se habrían adjudicado siete procesos. Estos convenios no fueron publicados en el Secop. Además, en seis de los siete procesos habría un único oferente.

Según explicó el presidente, uno de los presuntos involucrados sería Jorge Humberto Beltrán, conocido como ‘El Bachiller’, pues se habría presuntamente beneficiado en estos casos.



Por su parte, la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana, explicó cómo funcionará este bloque.

“No sustituirá de manera alguna las funciones de los órganos de control”, dijo Lombana al explicar que la idea es buscar una articulación.