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Blu Radio  / Nación  / Incautan más de mil kilos de cocaína en operativo en Palmira, Valle del Cauca

Incautan más de mil kilos de cocaína en operativo en Palmira, Valle del Cauca

El cargamento, informó el presidente Abelardo De La Espriella, tendría como destino Centroamérica y Norteamérica.

Incautan más de mil kilos de cocaína en operativo en Palmira.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Un importante cargamento de cocaína fue incautado en Palmira, Valle del Cauca, durante un operativo realizado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía.

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De acuerdo con el balance entregado por el presidente Abelardo de la Espriella a través de un mensaje publicado en X, fueron incautados 1.412 kilos de cocaína, que tendrían como destino Centroamérica y Norteamérica.

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En el procedimiento también fue capturada una persona y se incautaron un arma de fuego, munición, un tractocamión, un remolque y 43 millones de pesos en efectivo.

“Seguiremos golpeando sus rutas, sus cargamentos y sus finanzas”, aseguró el mandatario, quien además destacó el trabajo de la Policía Nacional y la Fiscalía en este operativo.

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