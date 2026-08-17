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Levantan bloqueo en la vía Barranquilla-Santa Marta tras orden del Presidente

Abelardo De La Espriella informó que la protesta se dio porque la comunidad lleva 4 días sin energía eléctrica y prometió instalar hoy un transformador. “Los bloqueos están prohibidos”, dijo.

Bloqueo entre Barranquilla y Santa Marta
El bloqueo se presentó este lunes en el kilómetro 55, a la altura del puente La Barra.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Una protesta en el kilómetro 55, que bloqueaba el flujo vehicular a la altura del puente La Barra, en la carretera que comunica a Barranquilla y Santa Marta, y que generó un enorme trancón por la operación retorno que se da hoy entre las dos capitales, fue levantada luego de una orden dada a la Policía Nacional por el presidente Abelardo De La Espriella.

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Dijo el mandatario en su cuenta de X que el bloqueo, a la altura del puente La Barra, ocurrió porque la comunidad llevaba cuatro días sin servicio de energía eléctrica. Señaló que entendía su preocupación, pero que en Colombia los problemas no se arreglan bloqueando las vías, "sino a través de soluciones respetuosas".

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“La comunidad estaba protestando porque llevaba cuatro días sin servicio de energía eléctrica. Entiendo su preocupación, pero en Colombia los problemas no se solucionan bloqueando las vías. Aquí se hacen las peticiones respetuosamente y el Gobierno soluciona”.

Añadió el mandatario que se comunicó con la ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, para resolver el problema del servicio eléctrico en la zona y se dispondrá de un nuevo transformador este mismo lunes que lleve el fluido eléctrico a las comunidades aledañas afectadas.

Agregó que también le reiteró al director de la Policía, el general Jesús Alejandro Barrera, que en su Gobierno los bloqueos están prohibidos y que existe orden presidencial de intervenir inmediatamente cuando se presenten.

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“Esto es con gerencia: autoridad para garantizar el orden y gestión para resolver los problemas de los colombianos”, concluyó el mandatario.

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