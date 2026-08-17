Abandonan en Santo Tomás, Atlántico, la camioneta robada al concejal Alexis Castillo

En el municipio de Santo Tomás, Atlántico, delincuentes dejaron abandonada la camioneta que el pasado domingo le hurtaron al concejal Alexis Castillo, cuando se encontraba en el balneario de Santa Verónica. El cabildante agradeció a la Policía por la presión que ejercieron contra los ladrones, lo que motivó la aparición del vehículo.

Al lado de la camioneta y desde Santo Tomás, el cabildante publicó un video en sus redes sociales en el que cuenta que los delincuentes lo dejaron abandonado en ese municipio.

“Gracias a Dios y a la importante reacción de la Policía Nacional nos encontramos en el municipio de Santo Tomás donde fue abandonado el vehículo y donde todo el equipo de la institución policial que se dispuso pudo encontrarla. Le doy gracias a las personas que nos ayudaron, a los medios de comunicación por su ayuda”, dijo el concejal.

El pasado sábado Castillo se desplazó con sus hijas y su madre a Santa Verónica, corregimiento de Juan de Acosta, en el Atlántico, a disfrutar de este puente festivo. Minutos después de llegar a su residencia en la población, los delincuentes se llevaron la camioneta aprovechando que el concejal se encontraba dentro del inmueble.



En ese momento, el político aseguró que los delincuentes debieron seguirlo en otra camioneta para esperar el momento en el que se bajara y proceder a hurtar su vehículo.