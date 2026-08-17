Ocho días sin Nancy López: familia en Sincelejo pide no detener su rescate en Cali

En Sincelejo familiares de Nancy Stella López Ríos cumplen 8 días sin saber nada de ella. La mujer se encontraba en el Hospital Universitario del Valle cuando ocurrió el terremoto que provocó el colapso de una de sus torres. Sus parientes no pierden la esperanza de encontrarla con vida y piden a las autoridades no cesar su búsqueda.

Nancy Stella es una de las 94 personas que permanecen desaparecidas en Cali a causa del terremoto, según datos de la Alcaldía revelados recientemente.

Como lo relatan sus familiares ella se encontraba en el cuarto piso de una torre del Hospital Universitario del Valle cuando ocurrió el sismo de magnitud 7.4 y que generó el colapso de parte de la estructura.

Su sobrina, Vanessa López, asegura que en estos 8 días que han pasado desde la tragedia viven con zozobra e incertidumbre, sin embargo no pierden la esperanza de encontrarla con vida. Incluso, contó Vanessa que uno de los hijos de Nancy se trasladó a Cali para estar más cerca y presionar a los rescatistas y a las autoridades a que no cesen las labores de búsqueda.



“Respetuosamente le pedimos al Gobierno en Cali, pedirle a los entes encargados, a la Alcaldía, los rescatistas que no se cesen los operativos de búsqueda, todavía hay posibilidades. Esas vidas de las personas que están entre los escombros importan. detrás de esas personas que permanecen atrapadas hay una familia que en estos momentos está viviendo episodios de angustia y mucha ansiedad”.

Vanessa también recordó que su tía viajó hace unos meses a Cali buscando mejores oportunidades laborales, pero lamentablemente se encontró con la tragedia. En el momento del terremoto ella se encontraba acompañando a su pareja sentimental José Guillermo Roncancio, que tampoco ha sido ha localizado.

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Afirma la joven que por ahora los acompaña la fe en Dios para que Nancy Stella López Ríos aparezca con vida entre los escombros del Hospital Universitario del Valle.