En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ocho días sin Nancy López: familia en Sincelejo pide no detener su rescate en Cali

Ocho días sin Nancy López: familia en Sincelejo pide no detener su rescate en Cali

Nancy Stella López Ríos quedó atrapada en el Hospital Universitario del Valle cuando ocurrió el terremoto el pasado lunes, contaron sus familiares.

Nancy Stella López Ríos
Nancy Stella López Ríos, sincelejana desaparecida en Cali.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En Sincelejo familiares de Nancy Stella López Ríos cumplen 8 días sin saber nada de ella. La mujer se encontraba en el Hospital Universitario del Valle cuando ocurrió el terremoto que provocó el colapso de una de sus torres. Sus parientes no pierden la esperanza de encontrarla con vida y piden a las autoridades no cesar su búsqueda.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Nancy Stella es una de las 94 personas que permanecen desaparecidas en Cali a causa del terremoto, según datos de la Alcaldía revelados recientemente.

Últimas noticias

Brigada de salud en Providencia y Santa Catalina.
Caribe

Lo importante es llegar donde hay necesidad: misión médica dejó 1.242 atenciones en Providencia

Víctimas de sicarios en Soledad
Caribe

Tres homicidios ocurrieron en Barranquilla y Soledad en ataques sicariales simultáneos

Como lo relatan sus familiares ella se encontraba en el cuarto piso de una torre del Hospital Universitario del Valle cuando ocurrió el sismo de magnitud 7.4 y que generó el colapso de parte de la estructura.

Su sobrina, Vanessa López, asegura que en estos 8 días que han pasado desde la tragedia viven con zozobra e incertidumbre, sin embargo no pierden la esperanza de encontrarla con vida. Incluso, contó Vanessa que uno de los hijos de Nancy se trasladó a Cali para estar más cerca y presionar a los rescatistas y a las autoridades a que no cesen las labores de búsqueda.

“Respetuosamente le pedimos al Gobierno en Cali, pedirle a los entes encargados, a la Alcaldía, los rescatistas que no se cesen los operativos de búsqueda, todavía hay posibilidades. Esas vidas de las personas que están entre los escombros importan. detrás de esas personas que permanecen atrapadas hay una familia que en estos momentos está viviendo episodios de angustia y mucha ansiedad”.

Lea también

Festival Petronio Álvarez
Pacífico

Alertan por posibles estafas con supuestas ventas de productos del Petronio Álvarez en Cali

HUV Terremoto Cali
Pacífico

Cifra de muertos por terremoto sube a 130 en Cali; cinco siguen atrapados en hospital HUV

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Vanessa también recordó que su tía viajó hace unos meses a Cali buscando mejores oportunidades laborales, pero lamentablemente se encontró con la tragedia. En el momento del terremoto ella se encontraba acompañando a su pareja sentimental José Guillermo Roncancio, que tampoco ha sido ha localizado.

Publicidad

Afirma la joven que por ahora los acompaña la fe en Dios para que Nancy Stella López Ríos aparezca con vida entre los escombros del Hospital Universitario del Valle.

Relacionados

Cali

Sincelejo

Noticias de hoy

Caribe

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad